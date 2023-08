La nouvelle alternative au Apple AirTag de Samsung montre son design pour la première fois.

La nouvelle génération des traceurs de Samsung pourrait être imminente, selon les informations de la base de données de la FCC.

Samsung Galaxy SmartTag.

Les AirTags d’Apple sont parmi nous depuis plusieurs années. Nos collègues d’iPadizate ont publié un article approfondi à ce sujet, mais l’essentiel à retenir est qu’il s’agit d’un petit dispositif de localisation utilisé pour garder un œil sur des objets précieux tels que les portefeuilles, les porte-clés ou les sacs à dos.

Il est vrai que s’ils ne sont pas utilisateurs d’Apple, ils ne valent pas la peine d’être achetés, c’est pourquoi des fabricants comme Samsung ont lancé leur propre version de ces traceurs en 2021. Actuellement, selon Android Police, le fabricant coréen est sur le point de lancer sa nouvelle génération de traceurs intelligents.

Voici les nouveaux Galaxy SmartTag de Samsung

D’après le site, les Samsung Galaxy SmarTag 2 sont apparus dans la base de données de la FCC, avec une photo du dispositif et des images de ses composants internes. De plus, cette fuite donne des détails sur sa nouvelle connexion ultra large bande (UWB) et l’antenne Bluetooth LE à l’intérieur. On peut également voir le traceur dans toute sa gloire, avec un trou pour l’attacher à un porte-clés plus grand et aucun autre branding que le nom du dispositif.

Et bien que le numéro qui distingue ce traceur de sa génération précédente ne soit pas visible sur le dispositif, selon le site, il est très probable que le Galaxy SmartTag 2 soit annoncé ainsi, à partir des indices visibles dans le registre de la FCC.

D’après ce que nous avons pu apprendre, le Galaxy SmartTag 2 disposera d’une connectivité Bluetooth 5.3, ce qui indique qu’il sera plus économe en énergie et permettra à l’utilisateur d’alterner entre des modes de consommation élevée et faible selon ses besoins.

Pour l’instant, il n’y a pas de détails sur la disponibilité et les prix, car on s’attendait à ce que le dispositif soit présenté lors du dernier Unpacked de Séoul, mais l’événement est passé et rien n’a été mentionné à propos de ces traceurs. Nous resterons attentifs en cas de nouvelles informations.

