L’HONOR Watch 4 arrive en Europe : une montre avec écran OLED et batterie de deux semaines à moins de 150 euros

Il ressemble à une Apple Watch, mais la nouvelle montre intelligente de HONOR est beaucoup moins chère.

La HONOR Watch 4 est une montre intelligente économique et avec des caractéristiques intéressantes

Présentée en Chine il y a quelques semaines seulement avec la HONOR Magic V2, la HONOR Watch 4 est une nouvelle montre intelligente de la marque chinoise, qui se distingue par ses caractéristiques intéressantes à un prix abordable. Actuellement, la montre est disponible à l’international, et elle sera bientôt disponible dans plusieurs régions d’Europe.

Le premier pays européen où la montre est mise en vente est la France, curieusement, la même région choisie par la marque pour présenter la version mondiale de son HONOR 90 il y a quelques semaines seulement. La montre est déjà disponible en précommande sur la boutique en ligne officielle de la marque, à un prix inférieur à 150 euros.

HONOR Watch 4, toutes les informations

De la HONOR Watch 4, ce qui attire l’attention, c’est surtout sa grande ressemblance avec l’Apple Watch. Il s’agit d’une montre au design minimaliste, qui opte pour un format rectangulaire avec un écran AMOLED de 1,75 pouces de diagonale, en couleur et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sa résolution est de 390 x 450 pixels.

La montre dispose d’un microphone et d’un haut-parleur qui permettent de passer des appels via Bluetooth, mais contrairement au modèle vendu sur le marché chinois, il n’y a pas de support pour l’eSIM.

Le bracelet est en silicone facilement interchangeable, qui se fixe au corps en aluminium de la montre, où l’on trouve un bouton physique situé sur un de ses côtés. À l’arrière, il y a un capteur de fréquence cardiaque qui permet la mesure du niveau d’oxygène dans le sang.

Il s’agit d’une montre axée sur le suivi de la santé et de l’activité physique, et elle prend en charge l’enregistrement de différents modes de sport, ainsi que le suivi du sommeil et du stress.

Selon la marque, la montre est capable d’offrir une autonomie de jusqu’à 14 jours avant de devoir passer par le chargeur. Qui, soit dit en passant, est inclus avec la Watch 4 et utilise un système de broches magnétiques.

La montre est déjà disponible dans la boutique officielle de la marque en France, où elle peut être achetée dans sa seule variante de taille et de couleur (noir) à un prix de 19,90 euros. Pour l’instant, la marque n’a pas révélé ses projets concernant le lancement de la montre dans d’autres régions européennes.

