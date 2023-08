Un chèque signé par Steve Jobs et Steve Wozniak mis aux enchères pour 50 000 euros

Le deuxième chèque jamais émis par Apple dépasse déjà les 50 000 euros aux enchères.

Il n’est pas rare de voir des produits anciens, rares ou emblématiques liés à Apple être mis aux enchères à des prix exorbitants. Nous l’avons vu avec les premiers iPhone non ouverts ou même avec des chaussures de la marque. Le dernier objet mis aux enchères est un chèque signé par Steve Jobs et Steve Wozniak, et c’était le deuxième chèque émis par Apple.

Un chèque qui fait partie de l’histoire d’Apple

Apple est l’une des entreprises les plus importantes dans le monde de la technologie et c’est pourquoi son histoire a aussi une valeur financière. Et plus elle est historique et emblématique, mieux c’est. C’est ce que démontre une vente aux enchères en cours où est vendu, comme nous l’avons dit, le deuxième chèque jamais émis par Apple signé par ses deux visionnaires, Steve Jobs et Steve Wozniak. À l’heure actuelle, la vente aux enchères compte 18 enchères et atteint 55 527 dollars. Environ 50 000 euros.

Ce chèque fait partie de l’histoire d’Apple en raison de la grande signification qui le sous-tend. Ce chèque, qui est daté du 19 mars 1976, a été émis pour l’entreprise Ramlor, Inc., une société spécialisée dans la production de cartes de circuits imprimés. 116,97 dollars qui étaient probablement destinés à l’achat des cartes pour les premiers ordinateurs Apple-1.

Ce qui rend ce chèque spécial, c’est qu’il précède la fondation officielle d’Apple Computer. Apple Computer a été fondée par Jobs, Wozniak et Ronald Wayne le 1er avril 1976, donc le chèque date de quelques jours avant cet événement. En réalité, nous savons que ce trio a convenu que les dépenses supérieures à 100 dollars devaient avoir l’approbation d’au moins deux membres, ce qui expliquerait la signature de deux d’entre eux sur le chèque.

Le monde de la technologie a beaucoup changé depuis l’émission de ce chèque qui est mis aux enchères grâce, en partie, à Jobs et Wozniak. Pour certaines personnes, avoir un morceau de papier avec la signature de ces deux visionnaires peut avoir une grande signification, et c’est ce que démontrent les 18 personnes qui ont fait des enchères pour lui, faisant monter les enchères à 55 527 dollars actuellement.

