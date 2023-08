L’application officielle de ChatGPT arrive officiellement sur ton mobile Xiaomi : le meilleur IA du moment est maintenant disponible en téléchargement depuis Google Play

Il y a quelques jours à peine, nous vous informions que l’enregistrement préalable pour l’installation de l’application ChatGPT sur Android était ouvert, mais qu’elle ne pouvait pas encore être utilisée sur nos téléphones Xiaomi. Ceux d’entre vous qui ont suivi ce tutoriel ont très probablement constaté que l’application est déjà installée sur vos appareils, mais si ce n’est pas le cas, sachez qu’elle a été officiellement publiée par l’équipe d’Open AI.

Cette application est opérationnelle depuis plusieurs mois sur les appareils iOS, et nous pourrons enfin en profiter sur nos téléphones Android sans aucune limitation, car il s’agit de la même application exacte que celle déjà utilisée par les utilisateurs d’iPhone. De plus, ce service est entièrement gratuit et est basé sur GPT-3.5, ce qui indique que les possibilités sont pratiquement infinies, comme nous le savons déjà.

ChatGPT arrive sur Android avec tout le potentiel de la meilleure IA actuelle.

Comme d’habitude avec n’importe quelle autre application que nous installons sur nos téléphones Android, nous devons simplement nous rendre sur le Play Store de Google et télécharger l’application officielle ChatGPT afin de pouvoir en profiter sur notre smartphone. Comme nous l’avons mentionné, elle est entièrement gratuite, bien sûr, mais nous devrons avoir un compte Open AI pour y accéder.

Une fois installée, nous allons remarquer que toutes les fonctions que nous avions déjà dans l’application iOS sont disponibles dans cet outil. Du paramétrage du mode sombre à une plus grande confidentialité avec la possibilité d’effacer tout l’historique, toutes ces options sont également opérationnelles dans la version Android.

Par conséquent, tout ce que nous avons maintenant à faire est de profiter de cette application et de tout le potentiel qu’elle nous offre, directement depuis notre téléphone mobile sans avoir à utiliser le navigateur. Nous verrons quelles sont les nouveautés à l’avenir, mais au moins nous pouvons dire qu’elle peut être utilisée facilement et rapidement sur nos appareils.

Téléchargement | ChatGPT pour Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :