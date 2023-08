Il y a 10 ans que le premier marché mondial de téléphones mobiles n’avait pas vendu aussi peu de dispositifs

Grand freinage sur le marché des téléphones mobiles en Chine.

Le contexte mondial et la durée croissante des mobiles freinent brutalement le marché des smartphones en Chine.

Le marché des téléphones mobiles en Chine est le plus important marché mondial. En tant que plus grand marché mondial des mobiles, en raison d’être un pays producteur et d’avoir la plus grande population de la planète, il a toujours été un indicateur fiable de l’état de santé du marché des smartphones. Actuellement, il bat des records à la baisse, avec des chiffres plus proches d’il y a 10 ans.

De moins en moins de mobiles sont vendus

Comme le détaille Counterpoint dans ses communiqués, le premier marché mondial des mobiles continue de baisser ses ventes. Avec une nouvelle baisse de 4% des ventes, les chiffres actuels sont plus similaires à ceux de 2014 qu’à ceux des dernières années, cumulant une baisse qui préoccupe de plus en plus les entreprises.

Cependant, il semble qu’Apple se soucie peu de la tendance des marchés, car ses mobiles ont augmenté leurs ventes de 7% en Chine, se rejoignant à Oppo après sa chute, avec 17,2% de ventes, et derrière Vivo, qui, malgré sa forte baisse, reste la marque la plus populaire avec 17,7%. Derrière eux, on trouve Honor avec 15%, Xiaomi avec 14%, et Huawei, qui connaît une croissance explosive des ventes et compte déjà pour 11,3% du marché, avec un HarmonyOS de plus en plus populaire.

Le marché est-il en train de changer ?

Cela laisse penser que la transition du marché des smartphones est de plus en plus proche et, s’ils ne veulent pas qu’elle devienne une bulle qui explose avec des conséquences graves, ils devront adapter les modèles commerciaux aux nouvelles tendances, se concentrer sur les services comme le fait Google, proposer des mises à jour ou des réparations plus abordables comme Samsung a commencé à le faire, afin que les utilisateurs trouvent plus de raisons de choisir telle ou telle marque.

En réalité, certaines marques, plutôt que de se réinventer, ont complètement changé leur modèle commercial. C’est le cas de Meizu, qui, s’il était connu il y a quelques années comme une marque de téléphones chinois très bon marché, s’occupe désormais du logiciel intelligent des voitures électriques Geely, une filiale de Volvo. Après tout, il est question de se renouveler ou de mourir, et tout indique que la part du gâteau du marché des smartphones continuera de diminuer à l’avenir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :