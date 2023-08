Un couple indien a tenté de vendre leur bébé pour acheter un iPhone afin de devenir influenceurs

Un couple en Inde a voulu vendre leur bébé de huit mois pour acheter un iPhone.

Ils ont essayé de vendre leur bébé pour acheter un iPhone

Parfois, des choses très folles se produisent dans le monde. Selon un communiqué récent, un couple indien a tenté de vendre son bébé dans le but d’acheter un iPhone et de devenir des influenceurs sur Instagram. Ils ont été découverts grâce aux voisins, qui ont trouvé étrange que le couple ait acheté un nouvel iPhone, et ont alerté la police.

Le couple qui a tenté de vendre leur bébé pour acheter un iPhone

Selon The Express (via Insider), un haut fonctionnaire a déclaré au journal que la mère a admis qu’ils voulaient vendre leur bébé afin de consacrer l’argent de la vente à l’achat d’un iPhone pour enregistrer leurs voyages et devenir des influenceurs sur Instagram. Cependant, comme nous l’avons mentionné, ce sont les voisins qui ont alerté la police car la région (Bengale occidental) où vit le couple est très pauvre. Les revenus annuels d’une famille sont presque équivalents au coût d’un iPhone 14, soit 1600 dollars.

Le couple en question a été identifié comme étant Haydev Ghosh et Sathi, et ils ont vendu leur bébé à Priyanka Ghosh, comme l’a également indiqué le fonctionnaire avec qui The Express a pu parler. Elles ont été arrêtées et après l’interrogatoire, la mère a admis les raisons du crime, à savoir l’achat d’un iPhone et voyager dans le monde entier pour le montrer sur Instagram. Le bébé a été secouru par la police, selon The Express.

Mais cela ne s’arrête pas là. La police a également découvert que le père a tenté de vendre son autre enfant, âgé de sept ans, avec le même objectif, mais le plan ne s’est pas déroulé comme prévu. Ils recherchent actuellement le père car il est en fuite devant la police. Parfois, on tombe sur des nouvelles aussi folles et tristes qu’il est difficile de croire qu’elles sont vraies. Mais c’est le cas. Heureusement, il y a de bonnes nouvelles concernant l’iPhone, comme un homme qui a sauvé sa vie après une chute de 120 mètres dans un ravin ou le fait que l’iPhone 15 Pro n’aura presque pas de bordures.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :