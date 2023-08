Ce nouveau dispositif de Xiaomi coûte moins de 10 euros et rendra votre maison plus sûre

Le nouveau Xiaomi Human Body Sensor 2S est capable de détecter les mouvements à une distance allant jusqu’à 7 mètres et a une autonomie de 3 ans.

Voici le Xiaomi Human Body Sensor 2S, le nouveau capteur de mouvement du fabricant chinois

Bien que Xiaomi soit un fabricant qui s’est fait connaître pour son vaste catalogue de smartphones, qui est organisé autour de trois marques : Xiaomi, Redmi et POCO, il est vrai que le géant chinois se distingue également par son vaste portefeuille de dispositifs intelligents pour la maison, parmi lesquels se trouvent les produits de domotique tels que Mi Home, un kit d’initiation comprenant un Mi Control Hub, un interrupteur intelligent Mi Wireless Switch, deux capteurs de mouvement Mi Motion Sensor et deux capteurs de fenêtres et de portes Mi Windows and Door Sensor.

Eh bien, précisément, la marque chinoise vient de renouveler l’un de ses dispositifs domotiques les plus connus, puisqu’elle vient de lancer dans son pays d’origine son nouveau capteur de mouvement, un Xiaomi Human Body Sensor 2S qui rendra votre maison plus sûre pour moins de 10 euros.

Xiaomi Human Body Sensor 2S, toutes les informations

Le nouveau Xiaomi Human Body Sensor 2S a légèrement modifié son design par communiqué aux versions précédentes, car bien qu’il conserve le même design que celles-ci, ce nouveau capteur de mouvement est doté d’une petite base rotative qui vous permet de le placer sur une table, un mur ou même au plafond.

Parmi les nouveautés les plus remarquables de ce nouveau capteur de mouvement, il est important de souligner que le Xiaomi Human Body Sensor 2S dispose d’un nouveau système de détection de mouvement plus précis avec une reconnaissance des micro-mouvements qui est capable de détecter une personne se trouvant à une distance allant jusqu’à 7 mètres.

De plus, une autre nouveauté de ce nouveau capteur de mouvement se trouve dans son autonomie, car alors que le modèle précédent se limitait à un an d’utilisation, le Xiaomi Human Body Sensor 2S triple son autonomie jusqu’à 3 ans.

Xiaomi Human Body Sensor 2S : disponibilité et prix

Le Xiaomi Human Body Sensor 2S est déjà disponible à l’achat en Chine au prix de 69 yuans, soit environ 8,76 euros et il est très probable qu’il ne tardera pas à arriver sur le marché mondial, bien qu’il soit proposé à un prix légèrement plus élevé.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :