La montre ultime est arrivée : 45 jours de batterie, GPS, paiements NFC et réduction de 55 euros pour son lancement

Il s’agit de l’une des meilleures et plus complètes montres intelligentes disponibles à la vente.

La montre connectée la plus Pro de TicWatch avec la puissance la plus bestiale de son histoire.

Vous voulez la meilleure montre intelligente du marché actuel ? Eh bien, je dois vous dire que ce n’est pas la Apple Watch Ultra ni la Samsung Galaxy Watch6. Aujourd’hui, je tiens à vous recommander, particulièrement pour ses spécifications, mais aussi pour son prix, le TicWatch 5 Pro qui vient de sortir et qui bénéficie d’une offre de lancement sur Amazon. Il est également en promotion sur son site officiel.

Il s’agit de l’une des montres intelligentes les plus complètes, avec plusieurs capteurs et modes sportifs intégrés. N’hésitez pas, l’offre de lancement est temporaire. TicWatch se trouve au même niveau que les meilleurs grâce à des créations comme ce TicWatch 5 Pro. Si vous êtes un amateur de randonnée, cette montre vous comblera.

TicWatch 5 Pro

Achetez la montre la plus équilibrée et complète du marché pour 305 euros

Le TicWatch Pro 5 est la première montre intelligente à intégrer le processeur Snapdragon W5+ Gen 1 et la dernière version de Wear OS de Google. Cela garantit des performances plus rapides et fluides, offrant une navigation plus agile et une expérience utilisateur sans précédent. Avec 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne, vous profiterez d’un appareil capable de gérer plusieurs tâches et de stocker de nombreuses applications, de la musique et des données.

Grâce à la technologie d’affichage à double couche, le TicWatch Pro 5 bénéficie d’une durée de batterie impressionnante allant jusqu’à 80 heures en mode intelligent et 45 jours en mode basique. Cette fonction lui permet de s’adapter à votre style de vie, que ce soit en mode essentiel ou intelligent. De plus, la technologie de charge rapide vous permet d’obtenir 65% de batterie en seulement 30 minutes de charge.

Le TicWatch Pro 5 intègre un écran OLED à très faible consommation d’énergie. Cette technologie vous permet d’accéder à des informations importantes pendant plusieurs jours sans avoir à recharger constamment la montre. Ce panneau vous permet de personnaliser les widgets que vous souhaitez afficher, tels que la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, les calories et la boussole, vous tenant ainsi informé en toute situation.

Cette montre est votre compagnon idéal pour suivre votre santé et votre condition physique. Elle est classée résistante à l’eau jusqu’à 5 ATM, ce qui indique que vous pouvez nager en eaux libres et pratiquer d’autres activités aquatiques sans soucis. Avec plus de 100 modes sportifs professionnels améliorés, un GPS intégré, un haut-parleur et un microphone, vous pourrez suivre en détail vos activités sportives.

Et bien sûr, la montre propose un suivi du sommeil, une mesure de la saturation en oxygène dans le sang, une surveillance du stress et un suivi de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, le tout alimenté par un capteur très précis.

TicWatch 5 Pro

Enfin, elle est dotée d’une couronne rotative qui offre une réponse haptique satisfaisante, permettant d’interagir rapidement et facilement avec la montre. Avec cette couronne, vous pouvez parcourir les différentes options, changer les widgets, ajuster le volume de la musique ou zoomer sur les cartes de manière intuitive et d’un seul doigt, même si vous portez des gants.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :