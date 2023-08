La Redmi Smart Band 2 revient à l’un de ses prix les plus bas et si tu te dépêches, tu reçois un bracelet original en cadeau.

Sans aucun doute, la Redmi Smart Band 2 est l’un des meilleurs bracelets intelligents que vous pouvez acheter aujourd’hui si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, mais en plus actuellement elle est à l’un de ses prix les plus bas sur Amazon et vous offre gratuitement un remplacement de ses bracelets originaux.

Dans ce cas, le pack des deux produits ne vous coûtera que 29,99 euros, soit une réduction de 25% par communiqué au prix habituel, ce qui en réalité une alternative très intéressante dans un marché rempli d’options bon marché et haut de gamme en termes de spécifications.

Xiaomi Redmi Smart Band 2 + Correa Verde – Bracelet d’activité de 1,47″, corps léger et ultra fin de 9,99 mm, 30 modes sportifs, SpO2, 5ATM, batterie jusqu’à 14 jours, noir

Acheter la Redmi Smart Band 2 au meilleur prix

Comme vous le voyez, nous avons affaire à un produit vraiment bon marché, mais malgré cela, il dispose de spécifications plutôt haut de gamme compte tenu de son prix. Par exemple, il dispose d’un écran TFT de 1,47 pouces avec une luminosité maximale pouvant atteindre 450 nits, un écran bien supérieur à ce que peut offrir la concurrence grâce à son format rectangulaire et à sa bonne visibilité dans des conditions lumineuses intenses.

Par ailleurs, nous pouvons également profiter d’une résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM, plus de 30 activités sportives pouvant être enregistrées, batterie de 210 mAh avec une autonomie d’environ 14 jours d’utilisation et même compatibilité avec l’application Mi Fitness pour stocker toutes nos informations facilement.

Par conséquent, nous ne pouvons pas dire que la Redmi Smart Band 2 se limite aux 29,99 euros qu’elle coûte. Ce n’est peut-être pas le meilleur bracelet en termes de spécifications sur le marché, mais pour son prix, nous sommes assez sûrs que vous aurez du mal à trouver mieux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :