Google vient de mettre à la retraite l’une de ses applications les plus prometteuses : ça fait à peine un an depuis son lancement

AI Test Kitchen n’est plus disponible sur Google Play Store

En août de l’année dernière, Google a trouvé un moyen d’offrir ses dernières expériences dans le domaine de l’intelligence artificielle générative aux utilisateurs d’Android et d’iPhone. Il l’a fait grâce à une application gratuite appelée AI Test Kitchen. Actuellement, cette application a disparu des stores d’applications et il semble qu’elle ne reviendra pas.

Jusqu’à sa disparition, AI Test Kitchen permettait de tester certaines des fonctionnalités de l’IA développées par Google tels que MusicLM, l’IA générative qui permet de générer de la musique à partir de texte. Il était prévu qu’avec le temps, AI Test Kitchen recevrait de nouvelles fonctionnalités, et il avait même été question d’une « deuxième saison » de l’application avec encore plus de fonctions.

Google n’a pas révélé la raison pour laquelle l’application AI Test Kitchen a été retirée de Google Play et de l’App Store. Il est possible que la société souhaite se concentrer sur le développement de la version web, qui est toujours disponible aujourd’hui.

Dans sa version initiale, AI Test Kitchen offrait l’accès à trois outils d’intelligence artificielle différents : Imagine IT, List It, Talk About It (Dogs Edition). Après la conférence Google I/O 2023, l’application a été mise à jour pour supprimer les trois premières démonstrations et inclure l’accès à MusicLM.

Les utilisateurs qui souhaitent rester informés des expériences de Google dans le domaine de l’IA et essayer les derniers outils créés par l’entreprise peuvent le faire via le site web officiel de AI Test Kitchen, qui est accessible et entièrement fonctionnel au moment de la publication de cet article.

