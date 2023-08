La deuxième bêta publique d’iOS 17 est désormais disponible : découvrez ses nouveautés

Après près d’une semaine d’attente, Apple a publié la deuxième version bêta publique d’iOS 17 avec ces nouveautés.

Découvrez toutes les nouveautés de la deuxième bêta publique d’iOS 17

Après le lancement de la quatrième version bêta d’iOS 17 pour les développeurs, la société aux pommes a lancé hier soir la deuxième version bêta publique pour les personnes qui la testent et qui ne sont pas des développeurs. Un mouvement assez étrange étant donné qu’elle est lancée presque une semaine plus tard, ce qui s’est produit peu de fois dans l’histoire.

Il pourrait y avoir plusieurs raisons à cela. L’une d’entre elles pourrait être qu’ils ont trouvé un bug important dans la version bêta pour les développeurs et qu’ils ne pouvaient pas publier la version bêta publique avec ce bug, ou la possibilité qu’ils aient corrigé le problème du Temps d’utilisation récemment reconnu par la société elle-même.

Quoi de neuf dans la deuxième bêta publique d’iOS 17

En plus de la deuxième bêta publique, Apple a également lancé hier une nouvelle mise à jour pour ceux qui testent la version bêta pour les développeurs. Une mise à jour qui s’installe très rapidement car elle résout probablement le problème qui a causé le retard. Les nouveautés de la deuxième bêta publique sont les suivantes :

Apple continue de changer l’interface dans l’application Messages. Les icônes du sélecteur d’éléments lors de l’envoi ont été modifiées et ont maintenant un style qui imite les applications watchOS ou… visionOS ? Les boutons de l’application TV ont également été légèrement modifiés. Sur l’écran verrouillé, si vous mettez le texte plus fin, il est maintenant plus épais. Nouvelle animation pour AirPlay. Nouvelle animation lorsque vous voulez partager une photo dans l’application Photos. Nouvel interrupteur dans Paramètres > Général > AirDrop pour activer ou désactiver le transfert d’éléments en rapprochant deux iPhone. Petite modification dans l’interface de l’enregistrement des émotions dans l’application Santé. L’application Météo affiche maintenant la phase lunaire en haut à côté de la température. Légère modification de l’animation de l’Île Dynamique.

N’oubliez pas que vous pouvez installer la deuxième version bêta publique en visitant Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Lorsque la version apparaît, vous n’avez qu’à appuyer sur Télécharger et Installer. En plus d’iOS 17, Apple a également publié les deuxièmes versions bêta publiques de iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 et tvOS 17, donc si vous les avez installées, vous pouvez également mettre à jour vos autres appareils.

