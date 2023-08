Le CEO d’OpenAI confirme ce que nous soupçonnons tous : « les emplois vont disparaître »

Sam Altman, PDG d’OpenAI, est clair sur le fait que certains emplois seront supprimés à cause de l’IA.

Le logo de ChatGPT, le chatbot IA développé par OpenAI

Ce n’est pas la première fois que Sam Altman, PDG d’OpenAI, met en garde contre les dangers associés à l’explosion de l’intelligence artificielle générative que nous vivons depuis le milieu de l’année dernière. Il a déjà clairement exprimé son point de vue il y a quelques semaines, affirmant qu’il était tout à fait normal, voire positif, d’avoir peur de l’IA, surtout si l’on parle de l’impact qu’elle peut avoir sur le marché du travail.

Actuellement, Altman a de nouveau averti : des personnes perdront leur emploi à cause de l’intelligence artificielle. Et il y aura même des emplois qui disparaîtront complètement en conséquence. Il l’a confirmé lors d’une interview avec The Atlantic, où il a critiqué la position de ceux qui pensent que cette technologie n’apportera que des choses positives.

Sam Altman est clair : certains emplois vont disparaître

Altman lui-même a récemment partagé la liste des emplois qui, selon lui, ne seraient pas affectés par l’arrivée de l’intelligence artificielle générative dans nos vies. Dans sa dernière interview, il a de nouveau mentionné des postes tels que celui de professeur, car fondamentalement, « les personnes préfèrent apprendre ce que leur racontent d’autres personnes ».

Cependant, il est clair que certains emplois vont disparaître en raison de l’avènement de cette technologie. Il explique que « beaucoup de gens travaillant dans l’IA font semblant que tout sera seulement positif ; que ce ne sera qu’un complément et que personne ne sera remplacé ». Altman est catégorique : « les emplois vont disparaître. Et voilà ».

Ce qui n’est pas clair, c’est quand et quels seront les premiers à le faire. De nombreuses études ont été publiées à ce sujet ces derniers mois, essayant de découvrir quels emplois sont les plus menacés, et dans bon nombre d’entre elles, on en est arrivé à la conclusion que ceux qui requièrent des niveaux de qualification plus élevés pourraient être les premiers à tomber.

Mais cela ne doit pas nécessairement être une mauvaise chose

Il est clair que la disparition des emplois ne doit pas entraîner des conséquences désastreuses pour la population. Altman lui-même croit que cette situation va entraîner la création d’emplois bien meilleurs, et il va même jusqu’à dire qu’il « ne pense pas que nous voulions revenir » à un monde sans IA.

Il est donc préférable que nous nous préparions à ce nouveau monde, car le PDG d’OpenAI suggère que la révolution se fera beaucoup plus rapidement que d’autres qui ont eu lieu auparavant.

