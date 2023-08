Android Auto 10.1 est maintenant disponible en téléchargement depuis Google Play pour votre téléphone Xiaomi : voici toutes les nouveautés de cette version

Après une version bêta qui ajoutait quelques nouveautés intéressantes à l’interface d’Android Auto, Android Auto 10.1 vient d’être officiellement publié via le Play Store de Google, ce qui indique que nous pourrons mettre à jour quelle que soit notre statut d’utilisateur, enregistré ou non au programme bêta d’Android Auto.

Comme d’habitude, nous avons testé cette version à la recherche de nouvelles intéressantes et nous vous annonçons déjà qu’il y a quelques corrections d’erreurs très importantes. Nous allons donc vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle version qui est désormais 100% stable sur n’importe quel téléphone Android.

Voici ce qui a changé grâce à Android Auto 10.1

Comme toujours, si vous souhaitez recevoir la dernière version d’Android Auto 10.1 sur votre téléphone Xiaomi, il vous suffit de vous rendre dans la section des mises à jour du Google Play Store et d’installer la dernière mise à jour disponible pour Android Auto. Si elle n’apparaît pas, vous avez la possibilité de télécharger son fichier APK et de l’installer comme n’importe quelle autre application.

Interface d’Android Auto 10.1

Dès que nous l’aurons, nous remarquerons que Google a corrigé quelques erreurs, notamment celle qui faisait que Google Maps restait ouvert sur le téléphone une fois que nous l’avions déconnecté de la voiture, et en plus, une nouvelle notification nous indique si nous évitons ou non les péages, les autoroutes ou les ferrys pendant notre trajet.

D’autre part, nous avons également un petit changement dans le design de l’Assistant Google, qui affiche maintenant en texte toutes les instructions que nous donnons au système. Ce nouveau design est encore en phase de test, donc il peut y avoir d’autres changements dans les futures mises à jour d’Android Auto.

Comme vous pouvez le voir, cette version apporte quelques nouveautés assez intéressantes et que de nombreux utilisateurs demandaient depuis un certain temps. Pour en profiter, il vous suffit de mettre à jour vers la dernière version d’Android Auto, un système qui ne cesse de s’améliorer et qui a un avenir très prometteur grâce à ce type de versions.

