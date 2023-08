La « X » lumineuse géante a été retirée des bureaux de Twitter

Le conseil municipal de San Francisco avait ouvert une enquête contre la nouvelle affiche de l’entreprise.

L’affiche lumineuse que l’on pouvait voir depuis vendredi dernier au-dessus des bureaux de Twitter à San Francisco

Il était seulement question de temps. L’affiche lumineuse avec la géante lettre X qui a été érigée le week-end dernier au-dessus des bureaux de Twitter, a été retirée par l’entreprise. Il n’est pas clair si cette décision est liée aux plaintes des voisins et des citoyens de San Francisco, ou si elle est liée à l’enquête menée par la municipalité de la ville.

Dans sa plainte, la municipalité affirmait que Twitter n’avait pas demandé l’autorisation nécessaire pour procéder à l’installation de l’affiche. De plus, l’entreprise n’a pas permis aux inspecteurs d’accéder au toit du bâtiment pour vérifier si l’affiche respectait les exigences nécessaires pour être présente dans le bâtiment.

Quoi qu’il en soit, seulement quelques jours après son installation, l’affiche a déjà été démantelée, et selon The Verge, l’entreprise d’Elon Musk pourrait maintenant faire face à une amende économique pour les permis de construction nécessaires pour l’installation et le retrait de la structure, ainsi que pour couvrir les coûts d’inspection et d’enquête.

Twitter n’a pas laissé les inspecteurs vérifier son nouvel affiche lumineuse

Dans la plainte déposée par la municipalité de San Francisco, il est expliqué que malgré avoir informé l’entreprise de l’enquête qui allait être menée suite aux 24 réclamations différentes déposées pendant le week-end, Twitter n’a pas autorisé les inspecteurs à procéder à la vérification de la structure.

Twitter a déclaré que le grand logo X était simplement un signal lumineux temporaire, érigé à l’occasion d’un événement (le changement de nom et de logo du réseau social).

Finalement, Twitter a décidé de retirer l’affiche sans avoir demandé l’autorisation pour procéder à son démontage. Cependant, le directeur de la communication du Département de l’Inspection des Bâtiments et de l’Urbanisme de San Francisco a confirmé que cette autorisation pourrait être obtenue une fois que la structure aurait été démontée.

Il n’est pas clair si le retrait du logo est temporaire, en attendant que Twitter obtienne l’autorisation nécessaire pour le réinstaller dans ses bureaux, ou si l’entreprise optera pour une option un peu moins voyante. Quoi qu’il en soit, il vaut mieux ne pas s’attacher trop à ce nouveau logo, car Musk lui-même avait déjà averti qu’il était « provisoire ».

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :