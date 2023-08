Apple publie la version bêta publique 2 d’iOS 17 et la version bêta du développeur 4 d’iOS 17 rééditée.

Apple commence la semaine avec deux nouvelles mises à jour bêta pour les utilisateurs de la version bêta iOS 17. La semaine dernière, Apple a publié la quatrième version bêta de développement d’iOS 17 avec de nouvelles fonctionnalités et des changements. Mais en raison d’un bug majeur lié à macOS 14, le géant de la technologie a repris la version bêta 4 pour les développeurs. C’est probablement la raison du retard de la version bêta publique également.

Après avoir manqué une mise à jour au cours des deux dernières semaines, les testeurs de la version bêta publique peuvent désormais obtenir une autre version bêta d’iOS 17 qui devrait être similaire à la réédition de la version bêta 4 pour les développeurs d’iOS 17.

Aujourd’hui, Apple a également réédité la version bêta 4 d’iPadOS 17 et de macOS 14. En ce qui concerne les mises à jour de la version bêta publique, le portfolio de cette semaine comprend la version bêta publique 2 d’iOS 17, la version bêta publique 2 d’iPadOS 17, la version bêta publique 2 de watchOS 10, la version bêta publique 2 de macOS 14, la version bêta publique 2 de tvOS 17 et la version bêta publique 2 de HomePod 17.

La version bêta publique 2 d’iOS 17 et la réédition de la version bêta 4 pour les développeurs d’iOS 17 ont le numéro de build 21A5291j. La même build est également utilisée pour les nouvelles versions d’iPadOS.

La version rééditée ne propose que des corrections de bugs et pèse environ 400 Mo. En revanche, la deuxième version bêta publique d’iOS 17 propose toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications ajoutées dans la version bêta 4 pour les développeurs d’iOS 17 le mois dernier. Voici la liste des changements connus :

Nouvelle mise à jour du modem

Icônes de menu mises à jour dans Messages

Une nouvelle option sous AirDrop permet de désactiver le partage lorsque deux appareils sont proches l’un de l’autre

Nouvelle option en veille pour afficher un aperçu des notifications uniquement au toucher

Quelques changements d’icônes dans Paramètres

Préférence de texte horizontal dans les paramètres d’affichage et de taille du texte

La deuxième version bêta publique d’iOS 17 et la réédition de la version bêta 4 pour les développeurs d’iOS 17 sont disponibles respectivement pour les testeurs de la version bêta publique et les développeurs. Vous recevrez la version bêta admissible sur votre appareil via une mise à jour en ligne. Pour vérifier la mise à jour, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Si vous souhaitez rejoindre la version bêta d’iOS 17, consultez ce guide.

