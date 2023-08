Apple fait une exception et Twitter est désormais X dans l’App Store d’iOS.

Elon Musk a récemment mis fin à Larry Bird, qui est le nom de l’oiseau emblématique du logo de Twitter. La semaine dernière, Twitter a officiellement changé de nom pour devenir X et a obtenu un nouveau logo. Bien que l’application iOS ait été mise à jour quelques jours plus tard pour correspondre à cette nouvelle identité, la page de l’App Store mentionnait encore « Twitter » en raison d’une des directives d’Apple. Mais il semble qu’Apple ait maintenant fait une exception pour Musk, car la page de l’App Store a été mise à jour et Twitter est maintenant X.

Twitter est maintenant X dans l’App Store iOS

Comme l’ont noté plusieurs utilisateurs, la page Twitter dans l’App Store affiche maintenant le nom « X » sans aucun mot ou caractère supplémentaire. Ce changement a attiré l’attention de nombreux développeurs, car App Store Connect exige que le nom affiché dans l’App Store comporte au moins deux caractères. Cela indique qu’il n’y a pas de moyen officiel de lancer une application avec une seule lettre ou un seul chiffre comme nom.

Curieusement, les directives de l’App Store ne mentionnent pas explicitement une telle restriction. Selon les termes 2.3.7 des directives de révision de l’App Store, les noms d’applications doivent être « limités à 30 caractères », mais il n’y a rien sur une limite minimale. Cependant, en pratique, Apple n’autorise pas les développeurs à soumettre une application portant le nom d’un seul caractère.

Autre chose à garder à l’esprit, c’est que le nom affiché sur l’écran d’accueil d’iOS peut être composé d’un seul caractère, mais pas le nom commercial affiché dans l’App Store. Apple a fini par faire une exception pour Elon Musk, probablement en raison de la notoriété de la plateforme. Mais il est difficile d’imaginer que la société ferait de même pour n’importe quel autre petit développeur.

Opinion de Netcost-security.fr

Le passage de Twitter à X a été assez controversé. Non seulement à cause de la décision discutable de Musk de supprimer l’une des marques les plus célèbres au monde, mais aussi parce qu’il semble s’agir d’une décision de dernière minute.

Une semaine après le changement, l’application et le site web de X mentionnent toujours Twitter partout. L’abonnement payant de l’entreprise s’appelle toujours Twitter Blue, tout comme Twitter Spaces. La plateforme remplace encore lentement des termes comme « tweet » par « post », ce qui montre que la renaissance n’a pas été soigneusement planifiée.

Mais si vous êtes toujours un utilisateur de X et que vous regrettez l’ancienne icône, il existe encore un moyen de la conserver sur votre iPhone et votre iPad grâce à Shortcuts.

