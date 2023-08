Écran 2K, 4 haut-parleurs, Snapdragon 680 et Android 12 : cette tablette est une super affaire pour 159 euros

La CHUWI HiPad Max est très bien évaluée sur Amazon et est l’une des meilleures tablettes bon marché que vous pouvez acheter dès maintenant

La CHUWI HiPad Max a une batterie de 7 000 mAh

Pour obtenir une bonne tablette Android, il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent, par exemple, vous avez la CHUWI HiPad Max à bas prix, surtout sur Amazon. En réalité, vous pouvez l’avoir pour moins de 160 euros. Il convient de mentionner qu’il est généralement disponible sur le site CHUWI pour 399 euros, mais il est maintenant disponible pour 229 euros. D’accord, ce n’est pas Samsung, Lenovo ou Xiaomi, mais cela ne veut pas dire que c’est un achat très recommandable.

Ce n’est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière, que la CHUWI HiPad Max est soldée. Cependant, maintenant qu’il y a une double réduction, c’est un bon moment pour l’acheter sur Amazon pour seulement 159 euros. Au départ, il a une réduction de 25 %, mais en cochant la case Appliquer le coupon de 20 euros, vous pouvez l’obtenir moins cher. Ce coupon est valide jusqu’au 6 août et si vous l’achetez aujourd’hui, vous le recevrez vendredi 4 juillet.

CHUWI HiPad Max

Obtenez la CHUWI HiPad Max pour seulement 159 euros sur Amazon

Pour moins de 160 euros, vous obtenez une tablette qui a un écran IPS de 10,36 pouces (2 000 x 1 200 pixels), un processeur Qualcomm Snapdragon 680, 8 Go de RAM LPDDR4, 128 Go de stockage extensible via une microSD, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, 4 haut-parleurs, un GPU Adreno 610 et une batterie qui, selon CHUWI, peut durer jusqu’à 10 heures. Au niveau du design, il est élégant, fin (8 mm) et léger (440 grammes).

Actuellement que nous avons passé en revue les spécifications techniques, il est temps de parler du système d’exploitation. La CHUWI HiPad Max vient avec Android 12 préinstallé. C’était une grande mise à jour en incluant une interface utilisateur redessinée, des améliorations en matière d’accessibilité, des nouveautés en matière de confidentialité et bien plus encore. Nous pouvons seulement dire que Google a fait du bon travail. Concernant l’arrivée d’Android 13 ou 14, CHUWI n’a pas dit s’il prévoit de mettre à jour cet appareil.

CHUWI HiPad Max

En conclusion, la CHUWI HiPad Max est une tablette qui vaut la peine. Elle peut exécuter n’importe quelle application et jeu sans problème. Elle est parfaite pour regarder des films et des séries, naviguer sur Internet, lire et même jouer à des titres exigeants. Cependant, selon le jeu, vous devrez peut-être réduire légèrement la qualité graphique. Cependant, il est important de souligner que nous parlons d’une tablette qui coûte moins de 160 euros. Nous pouvons seulement dire que le communiqué qualité-prix est imbattable.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette nouvelle, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :