Les législateurs américains questionnent Tim Cook sur les projets d’Apple concernant la technologie de la blockchain et les règles de l’App Store

Un groupe bipartisan de législateurs aux États-Unis a contacté le PDG d’Apple, Tim Cook, afin d’obtenir des détails sur la façon dont les directives de l’App Store affectent « l’App Store d’Apple iOS et comment ces politiques affectent le leadership américain dans les technologies émergentes telles que les blockchains, les jetons non fongibles (NFT) et autres technologies de registres distribués. »

La lettre intervient alors qu’Apple a été critiqué par des personnalités telles que Jack Dorsey, Coinbase et d’autres, à cause de ses règles de l’App Store.

La lettre, qui a été envoyée la semaine dernière et est adressée à Cook, émane de Gus Bilirakis (R-FL) et Jan Schakowsky (D-IL), le président et le membre le plus important du sous-comité de l’Innovation, des Données et du Commerce.

Bilirakis et Schakowsky font spécifiquement référence à un exemple datant de décembre de l’année dernière, où Coinbase a déclaré qu’Apple avait bloqué la société pour l’offre de NFT sans utiliser le système d’achat in-app d’Apple :

« En particulier, il semble qu’Apple ait utilisé ses directives de l’App Store pour augmenter ses propres profits et réduire l’utilité des applications dans les blockchains, les NFT et autres technologies liées aux blockchains. Par exemple, en décembre 2022, Coinbase a accusé Apple de l’avoir obligée à supprimer les transferts de NFT de son application Wallet sur iOS. Coinbase prétendait qu’Apple invoquait son App Store. »

Les législateurs demandent à Cook de répondre à leurs interrogations afin d’aider le Congrès à « comprendre pleinement » comment l’App Store affecte « l’innovation et la technologie américaine. »

« Il est essentiel que le Congrès comprenne pleinement les directives de l’App Store et dans quelle mesure ces directives limitent l’innovation et le leadership technologique américain. Le support d’Apple à de nouvelles technologies innovantes telles que les blockchains, les NFT et autres technologies de registres distribués pourrait consolider le leadership américain dans ces technologies », déclare la lettre.

La lettre complète comprend des questions détaillées sur des sujets tels que la façon dont l’App Test gère le processus de révision des différentes applications, si Apple « prévoit de construire des applications utilisant la blockchain ou des technologies connexes », et plus encore.

Dans le passé, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’il possède des cryptomonnaies dans son portefeuille d’investissements. Il a également déclaré qu’Apple « s’intéresse » aux cryptomonnaies, mais n’a pas de plans immédiats pour faire des annonces dans ce domaine.

Lire la suite

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :