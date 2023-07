4K Ultra HD, Fire TV et Alexa pour seulement 299 euros dans cette smart TV Xiaomi qui est un cadeau

Remplacez votre ancien téléviseur par ce téléviseur intelligent de Xiaomi qui propose des images 4K, un accès aux applications les plus importantes et qui ne coûte que 299 euros.

Cette smart TV de Xiaomi mise sur un design moderne avec des bordures réduites pour une expérience plus immersive.

Il est beaucoup plus facile de choisir un nouveau smart TV pour la maison grâce à l’offre spéciale du Xiaomi TV F2, que vous pouvez maintenant acheter pour seulement 299 euros sur Amazon dans le modèle de 43 pouces. Nous parlons d’un téléviseur avec des images 4K Ultra HD, un système d’exploitation Fire TV pour accéder à des applications comme Netflix et Prime Video, et un prix de vente recommandé de 399 euros, ce qui indique que vous économisez 100 euros si vous l’achetez maintenant.

Si nous consultons l’historique des prix de ce Xiaomi TV F2 sur Amazon, nous constatons que ces 299 euros représentent son prix historique minimum, il n’a jamais été moins cher. En plus de l’acheter à un prix incroyable, vous pouvez en profiter quelques heures seulement après l’achat sans frais d’expédition avec l’abonnement Amazon Prime. Ce Xiaomi TV F2 a également un très bon prix dans la boutique officielle de Xiaomi, tandis qu’il reste à 399 euros chez Miravia.

Tout comme le reste des produits du catalogue Xiaomi, cette smart TV que nous vous recommandons offre un excellent communiqué qualité-prix. Il est difficile d’en obtenir plus pour le même prix, voire moins cher, pour seulement 299 euros, vous obtenez une télévision intelligente haute résolution avec laquelle vous pouvez accéder à un énorme monde de divertissement.

Xiaomi TV F2

Achetez cette smart TV 4K de Xiaomi pour seulement 299 euros

La première raison pour laquelle vous serez satisfait de l’achat de ce Xiaomi TV F2 est que vous pouvez profiter d’images en résolution 4K (3840 x 2160 pixels), des images pleines de netteté qui vous permettront d’apprécier tous les détails de la série, du film ou du programme que vous regardez. L’écran, d’une taille de 43 pouces, se caractérise également par une profondeur de 1070 millions de couleurs, ce qui lui permet d’afficher des images pleines de différentes tonalités et d’une grande vivacité.

Malgré son prix de seulement 299 euros, la Xiaomi TV F2 est compatible avec le contenu HDR10, ce qui garantit un contraste plus précis, avec des couleurs plus vives et des noirs plus profonds. De plus, elle a un taux de rafraîchissement de 60 hertz, donc c’est aussi une bonne option si vous recherchez une télévision pour jouer. Le son est géré par 2 haut-parleurs de 12 W chacun, avec une compatibilité avec Dolby Audio pour un son clair et puissant.

Parmi les grands avantages de la smart TV, on trouve également le système d’exploitation FireOS. Grâce à ce logiciel, vous pouvez utiliser une infinité d’applications, parmi lesquelles Netflix, HBO Max, Twitch et YouTube, pour n’en mentionner que quelques-unes. Avec le Xiaomi TV F2, vous n’avez aucune limite dans le divertissement, vous pourrez confortablement regarder des séries, des films, des émissions en direct, des documentaires et d’autres contenus de vos plateformes de streaming préférées.

Attention, vous pouvez contrôler le fonctionnement du téléviseur en utilisant seulement votre voix, car il est intégré à Alexa. Par exemple, vous pouvez lui demander d’ouvrir l’application YouTube ou même d’allumer l’ampoule intelligente du couloir. En ce qui concerne la connectivité, elle dispose de Bluetooth 5.0, WiFi 2,4 GHz/5 GHz, des ports HDMI 2.0, HDMI 2.1 (eARC) et HDMI-CEC, 1 port USB 2.0, 1 prise AV, 1 logement CI, port Ethernet, sortie audio numérique optique et port de 3,5 millimètres pour les écouteurs.

Xiaomi TV F2

Nous ne pouvons pas ignorer que le design est un autre point fort du Xiaomi TV F2. L’écran est entouré de bordures très réduites, ce qui facilite une expérience de visionnage plus immersive. De plus, avec sa taille de 43 pouces, son épaisseur fine et la possibilité de la suspendre au mur, il ne sera pas difficile de lui trouver une place dans votre maison.

Ce Xiaomi TV F2 fait partie des smart TV Xiaomi que vous pouvez acheter en 2023. Sa qualité et son prix bas lui permettent de briller particulièrement face à ses concurrents et en font un achat plus qu’attrayant. N’oubliez pas que pour seulement 299 euros, vous pouvez l’obtenir sur Amazon, un prix auquel il est tombé il y a seulement une semaine.

