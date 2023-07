PSA : mophie travaille sur une solution de firmware pour le chargeur de voyage 3 en 1 avec problème MagSafe [U]

Au début de l’année 2022, mophie a lancé un chargeur portable compact pour Apple Watch, AirPods et iPhone avec le MagSafe officiel. Mais cet été, un problème de chargement est apparu, rendant l’appareil inutilisable pour certains utilisateurs. Une mise à jour du micrologiciel est maintenant prête à être déployée. Voici comment l’obtenir dès qu’elle sera disponible.

Mise à jour 31/07: Nous avons appris de mophie que la mise à jour du micrologiciel est presque prête. Voici comment l’obtenir si vous possédez un chargeur de voyage 3-en-1 affecté :

mophie a résolu le problème de chargement intermittent avec le chargeur de voyage 3-en-1 MagSafe. Pour recommencer à charger, mophie enverra aux clients concernés un kit de mise à jour du micrologiciel dans les 2 prochaines semaines, leur permettant de mettre à jour facilement le produit en 2 minutes. Pour recevoir ce kit, les clients doivent contacter le service client de ZAGG en envoyant un e-mail à [email protected] Le kit est gratuit et sera expédié dès qu’il sera disponible. Un seul kit est nécessaire, quel que soit le nombre de chargeurs de voyage 3-en-1 que vous possédez.

Le problème de chargement intermittent est le problème qui a commencé ces dernières semaines pour les utilisateurs de mophie avec ce chargeur de voyage.

En dehors de la vente directe par mophie, le produit est exclusif aux Apple Store. La page du produit est disponible sur les sites internet de mophie et d’Apple, mais il n’est actuellement pas disponible chez mophie (au moment d’écrire ces lignes).

Fin juin, un article sur le forum communautaire d’Apple (via MacRumors) a été le premier endroit où les utilisateurs ont signalé des problèmes de chargement. De nombreux utilisateurs ont noté que cela fonctionnait très bien jusqu’alors. Au cours des dernières semaines, 81 utilisateurs du produit ont déclaré rencontrer le même problème.

Ce mois-ci, mophie a publié une déclaration officielle reconnaissant le problème et annonçant qu’une mise à jour du micrologiciel arriverait « dès que possible ». Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’adresse « [email protected] » avec « 3 en 1 » dans la ligne d’objet, ainsi que votre numéro de série dans le message, pour obtenir plus d’informations.

Nous avons contacté mophie au sujet du problème. Nous n’avons pas encore de date prévue pour la disponibilité de la mise à jour du micrologiciel, mais nous la partagerons dès que nous l’apprendrons. Voici la déclaration complète :

Nous sommes conscients d’un problème avec notre chargeur de voyage 3-en-1 mophie avec MagSafe, qui peut entraîner un chargement intermittent de votre appareil. Après une enquête approfondie, nous avons identifié le problème et nous publierons une mise à jour du micrologiciel dès que possible. Pour plus d’informations, veuillez nous envoyer un e-mail à [email protected] avec « 3 en 1 » dans la ligne d’objet et nous fournir votre numéro de série dans le corps du message. Nous vous remercions de votre patience et nous vous prions de nous excuser pour les désagréments causés.