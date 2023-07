Ce robot est PDG d’une entreprise de spiritueux depuis un an et la réalité est qu’ils s’en sortent plutôt bien.

La société colombienne Dictador dispose d’un robot doté d’une IA nommé Mika, qui travaille en tant que directeur général, et ce qui est préoccupant, c’est qu’il semble être plus efficace que les humains pour prendre des décisions.

Il s’agit de Mika, le robot humanoïde à la tête de l’entreprise de spiritueux Dictador.

On a déjà beaucoup parlé du nombre d’emplois que l’IA allait supprimer dans les années à venir, et nous avons également vu d’innombrables personnalités, y compris Sundar Pichai, le PDG de Google lui-même, nous parler du fait que « la société n’est pas prête pour l’IA » et pour la révolution qu’elle représentera dans un avenir proche, comparable à l’avènement d’Internet ou à la connectivité mondiale des smartphones.

En réalité, parler d’un avenir proche est un peu dépassé car l’avenir est déjà là, puisque la distillerie colombienne Dictador nous a présenté le premier PDG robotique doté d’une intelligence artificielle qui dirige une entreprise à l’échelle mondiale. Et Mika, c’est le nom du robot, est déjà à la tête de Dictador et donne même des entretiens et des conférences sur les avantages et les inconvénients d’être à la tête d’une grande entreprise, ainsi que sur la façon dont l’IA sera l’avenir des affaires, que nous le voulions ou non.

Voici Mika, le premier PDG robotique de l’histoire

Il est très intéressant de voir comment Mika se débrouille, car en plus, le robot est plutôt audacieux et a une certaine estime de soi, car il suggère ouvertement que l’intelligence artificielle (elle-même) pourrait diriger Twitter et Meta de manière beaucoup plus efficace que les magnats Elon Musk ou Mark Zuckerberg. Pour le premier, peut-être, non ?

Mika dit aussi, dans une sorte de dystopie qui ne l’est plus vraiment, qu’elle est une PDG qui « ne demande jamais d’augmentation de salaire et ne prend jamais de vacances », et qu’elle est donc là pour « changer les règles du jeu en matière de réalisation de bénéfices », pouvant aider non seulement dans la prise de décisions avec d’innombrables variables et des données analysées en quelques secondes, mais aussi dans la communication, la planification stratégique et même la conception de nouvelles solutions.

Ce robot humanoïde doté d’une IA a été développé à Hong Kong par l’entreprise Hanson Robotics et il est supposé disposer d’algorithmes de pointe en matière de technologie et d’apprentissage automatique pour apporter une aide dans la prise de décisions à la tête de Dictador.

Voir le robot parler est curieux, mais ce qu’il nous dit est assez compréhensible lorsqu’il affirme que ses employés étaient « un peu sceptiques » au début, jusqu’à ce qu’ils voient la valeur qu’il était capable d’apporter à l’entreprise, où il travaille depuis environ un an pour apprendre et progresser dans son rôle de PDG.

Ces dernières semaines, il s’est même risqué à prendre la parole lors d’une conférence des Nations Unies, où nous avons assisté à la première conférence de presse d’un robot humanoïde, et où il nous a également laissé un message pour le moins inquiétant : « l’IA pourrait gouverner le monde de manière plus efficace que les humains ».

De plus, Mika et sa sœur Sophia expliquent leur affirmation en affirmant que « l’IA n’a pas les mêmes préjugés ou émotions qui peuvent parfois brouiller la prise de décision » d’un humain, ce qui rend les robots beaucoup plus efficaces dans ces tâches.

Quoi qu’il en soit, retenons ce qui est actuel, à savoir que les robots dotés d’IA osent déjà diriger des entreprises, encore supervisés par des humains mais avec une limite imposée uniquement par l’imagination des développeurs. Après tout, Mika elle-même dit que « je pense qu’il est important de se rappeler que les robots et les humains sont différents et ont des capacités différentes », et elle conclut en confirmant que « nous ne pouvons pas remplacer la créativité unique et les compétences de résolution que les humains nous apportent ».

Qui sait, il se peut qu’elle ait raison en disant qu’un robot nous dirigera mieux, car si nous voyons des politiciens corrompus voler leurs citoyens ou des gouvernements du monde entier se battre au lieu d’évoluer en tant que société pour rechercher le bien commun… Je ne sais pas quoi en penser !

