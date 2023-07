Snapdragon 888, 256 Go et 485 euros de réduction : ce haut de gamme est un joyau caché qui fracasse son prix.

Écran de grande qualité, excellentes performances, système de caméras complet et bonne autonomie sur ce smartphone OPPO à 485 euros de moins.

Nous adorons le design de ce smartphone OPPO, il est original et très bien construit // Image : .

Ce n’est pas l’un des téléphones les plus connus sur le marché, mais il est l’un des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter selon notre point de vue. Nous parlons de l’OPPO Find X5 5G, un smartphone qui nous a complètement conquis lorsque nous avons eu l’occasion de le tester. C’est un téléphone haut de gamme de grande qualité qui est maintenant disponible avec une réduction de 485 euros, une occasion unique de renouveler votre téléphone. En particulier, cet OPPO Find X5 5G est maintenant disponible à partir de 515 euros sur PcComponentes.

Le téléphone est disponible dans une seule version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, au prix de vente recommandé de 999 euros. Comme vous pouvez le voir, il est maintenant disponible à 485 euros de moins, ce qui représente une économie incroyable pour votre porte-monnaie. L’OPPO Find X5 5G est également très abordable chez MediaMarkt, où vous pouvez l’obtenir pour 517 euros. Il est légèrement plus cher sur Amazon, où son prix est de 529 euros.

L’analyse de cet OPPO Find X5 5G nous a permis de découvrir de près un smartphone d’une qualité exceptionnelle. Il a un design exquis, un écran de grande qualité, des performances exceptionnelles et un système de caméras avancé. Si l’on ajoute les 484 euros de réduction, nous avons une offre imbattable.

OPPO Find X5 5G, un haut de gamme exquis avec une réduction de 485 euros

Le premier aspect que nous aimons de cet OPPO Find X5 5G est son design. Que vous choisissiez le modèle noir ou blanc, vous apprécierez une esthétique magnifique qui est également très confortable à utiliser. Avec une épaisseur de 8,7 millimètres, un poids de 196 grammes et des courbes latérales, il offre une prise en main agréable et sécurisée. Notez que le téléphone dispose d’une protection IP54 contre l’eau et la poussière, et est livré avec une housse de grande qualité.

L’achat de ce téléphone vaut également la peine pour l’écran AMOLED de 6,55 pouces qui occupe toute la façade. Il a une résolution Full HD+ (1080 x 2400 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et est protégé par un verre Gorilla Glass Victus. Selon notre expérience, la qualité est plus que correcte pour sa taille, les couleurs sont très vives et le niveau de luminosité maximale est plus que suffisant pour voir les images à l’extérieur.

A l’avant, il y a un lecteur d’empreintes digitales optique pour déverrouiller le système, avec des performances rapides et précises. En ce qui concerne le son, il est pris en charge par une paire de haut-parleurs stéréo compatibles avec Dolby Atmos, offrant une excellente qualité audio. Par conséquent, nous pouvons dire que cet OPPO Find X5 5G est un bon smartphone pour regarder du contenu multimédia.

Nous avons ici l’un des meilleurs téléphones d’OPPO grâce à ses performances exceptionnelles. Le processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G offre une puissance suffisante pour exécuter n’importe quelle application, même les plus exigeantes comme les jeux. Comme indiqué dans le nom, le processeur lui confère également une connectivité 5G, ce qui indique que vous pouvez vous connecter à ces réseaux plus rapides. En ce qui concerne le système d’exploitation, il utilise depuis un certain temps ColorOS 13 basé sur Android 13.

Mention spéciale pour la section photo, qui est polyvalente et fait un excellent travail. À l’arrière, il est équipé d’un appareil photo principal Sony de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle Sony également de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 13 mégapixels, un ensemble très équilibré qui ne vous décevra pas en termes de qualité des clichés. Les selfies sont pris en charge par une caméra frontale de 32 mégapixels qui offre également de bonnes performances.

Enfin, la batterie de 4 800 mAh lui permet de tenir toute la journée sans problème. Si vous n’êtes pas très exigeant, vous n’aurez pas besoin de le recharger avant le deuxième jour d’utilisation. Notez qu’il ne faut que 35 minutes pour le recharger complètement, car il est compatible avec la charge rapide 80W et la charge sans fil.

Notre conclusion après avoir analysé cet OPPO Find X5 5G est qu’il offre une expérience exceptionnelle dans tous les domaines, c’est pourquoi nous vous recommandons vivement de l’acheter. Vous pouvez maintenant l’obtenir avec une réduction de 485 euros sur PcComponentes, ne laissez pas passer cette opportunité.

