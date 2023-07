La plus grande communauté Android du monde choisit son mobile préféré de tous les temps.

Le téléphone Android préféré de Reddit est signé, étonnamment, par un fabricant qui ne vend plus de smartphones.

Les utilisateurs de Reddit ont parlé, et voici leur téléphone Android préféré.

À ce stade, nous avons déjà tout vu, et le marché des smartphones est tellement saturé et fatigué d’options que choisir notre téléphone préféré de tous les temps devient parfois une question compliquée. En réalité, nous nous tournons toujours vers le haut de gamme le plus moderne pour ses possibilités et sa puissance, bien que de nombreux nostalgiques, comme moi, regrettent des designs tels que celui du Nexus One ou celui du HTC One M8 qui, aujourd’hui, avec des sandwichs en verre et en métal standardisés, ne sont même plus attendus.

Peut-être est-ce pourquoi, dans l’une des communautés les plus importantes de la planète comme Reddit, ils ont commencé à spéculer sur les téléphones préférés de leurs utilisateurs de tous les temps, nous laissant avec une sorte de sondage curieux dont les résultats vont sûrement vous intéresser.

Quel est votre téléphone Android préféré de tous les temps ?

Eh bien, pour les utilisateurs de Reddit, de nombreux téléphones sont en compétition, comme le Samsung Galaxy S7 et les premiers écrans de type « edge », ou encore le mentionné HTC One M8 avec son châssis monobloc en aluminium que seul HTC a osé explorer il y a quelques années déjà.

On parle également d’options plus modernes comme le Galaxy S23 et même certains des phablettes qui ont initié la tendance croissante de la taille actuelle de nos écrans, comme les Galaxy Note4 ou le Galaxy Note20 Ultra.

Il est curieux de constater que beaucoup parlent du Sony Xperia Z, un appareil révolutionnaire en son temps, qui nous a présenté Sony après son rachat de la coentreprise avec Ericsson en misant sur le souci du détail, tandis que beaucoup d’autres ont parlé des Séries V de LG.

Le téléphone Android préféré des utilisateurs de Reddit de tous les temps est le… Nexus 5X de Google et LG !

Et attention, car c’est ici que les surprises se trouvent, car un fabricant déjà éteint dans le monde des smartphones comme LG est celui qui remporte la palme, bien qu’indirectement avec sa marque, car la plupart des utilisateurs ont mentionné les Nexus 5 et Nexus 5X avec un design de Google et fabriqués par la société sud-coréenne comme leurs téléphones préférés de tous les temps.

Il est en effet important de les souligner, car à l’époque, les Nexus ne cherchaient pas à rivaliser en termes de haut de gamme, mais plutôt à démontrer ce que la plateforme Android était capable de faire, avec un design minimaliste, des spécifications équilibrées et un prix abordable qui rendait encore plus intéressant le fait de bénéficier d’un support direct de la part de Google lui-même.

De plus, ces téléphones avec un écran IPS de 5,2 pouces et une puce Qualcomm Snapdragon 808 étaient utilisés à l’époque comme des téléphones de développement Android, de sorte que toutes les améliorations étaient testées sur eux, ce qui rendait la personnalisation et l’installation de ROMs personnalisées faciles dans la scène pour les améliorer encore plus.

Avec tout cela, le choix ne me surprend pas, j’ai moi-même possédé un Nexus 5, donc j’approuve la décision de Reddit, ou plutôt de ses utilisateurs, bien que je pense que dans mon cas, j’aurais un autre favori… Nous en parlerons plus tard dans un autre article !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :