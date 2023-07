Apple déploie la deuxième version bêta publique d’iOS 17, de watchOS 10 et de macOS 14

Une semaine après la sortie de la version bêta 4 d’iOS 17 aux développeurs, Apple lance désormais la deuxième version bêta publique d’iOS 17, d’iPadOS 17, de watchOS 10, de tvOS 17 et de macOS Sonoma pour les utilisateurs inscrits au programme Apple Beta Software. Poursuivez votre lecture pour découvrir ce qui est nouveau dans ces mises à jour.

Ces logiciels sont disponibles pour les développeurs en version bêta depuis juin. Plus tôt ce mois-ci, la société les a également rendus disponibles dans son programme de bêta publique. Bien que les versions de watchOS 10 et de tvOS 17 diffusées aux testeurs bêta publics soient les mêmes que celles disponibles pour les développeurs la semaine dernière, Apple met à disposition de nouvelles versions d’iOS 17 beta et de macOS Sonoma beta.

iOS 17 et iPadOS 17 : 21A5291j (version bêta 4 : 21A5291h)

(version bêta 4 : 21A5291h) watchOS 10 : 21R5320i

tvOS 17 : 21J5318f

macOS Sonoma : 23A5301h (version bêta 4 : 23A5301g)

Il est bon de noter qu’en dépit de la nouvelle version, le numéro reste sensiblement le même, ce qui suggère que les versions d’aujourd’hui ne comportent aucune nouvelle fonctionnalité.

En savoir plus sur iOS 17 et autres logiciels bêta

iOS 17 apporte de nombreux changements à Phone, Messages et FaceTime, ainsi qu’une fonction de veille pour afficher des informations en mode paysage. iPadOS 17 comprend une personnalisation de l’écran de verrouillage, les applications Health et Journal, et bien plus encore. Les améliorations apportées à Messages et FaceTime arrivent également sur Mac avec macOS Sonoma, qui introduit également un nouveau mode jeu.

En ce qui concerne watchOS 10, la mise à jour apporte une toute nouvelle interface pour les applications Apple Watch. Quant à tvOS 17, la nouvelle version permet pour la première fois d’utiliser FaceTime sur l’Apple TV.

D’après Apple, le nouveau logiciel sera officiellement disponible pour le grand public cet automne. Gardez à l’esprit que les logiciels bêta peuvent comporter des bugs qui affecteront l’expérience d’utilisation de vos appareils. Assurez-vous de sauvegarder vos données avant d’installer un logiciel bêta et, si possible, ne le faites pas avec vos appareils principaux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :