Tous les codes secrets d’Android que vous pouvez débloquer sur votre Xiaomi

Si vous aimez bricoler et que vous êtes de ces personnes qui veulent connaître en détail toutes les possibilités de votre téléphone portable, vous devez connaître les codes secrets d’Android. Ils servent, par exemple, à découvrir si votre téléphone portable Xiaomi est original ou faux, en plus d’être très utiles pour réaliser différents tests de performance sur les smartphones et les tablettes.

Cela dit, nous recommandons de les utiliser avec prudence, car certains des codes peuvent être utilisés pour supprimer des applications, réinitialiser des fonctions ou éteindre le téléphone.

Codes secrets pour connaître votre Xiaomi en profondeur

Pour notre appareil, il existe une suite complète d’informations cachées que nous pouvons révéler. Et pour cela, nous pouvons le faire de deux manières : soit en utilisant une application, soit en saisissant le code attribué à la main.

PhoNetInfo, par exemple, est une application qui affiche des informations détaillées sur notre appareil, de la version du firmware installé à l’état des capteurs, la température et l’état de la batterie, des détails sur notre connexion réseau, le CPU, le GPU, la RAM, etc. Vous pouvez également générer des communiqués d’erreurs en temps réel, comme vous pouvez le voir sur l’image suivante:

En résumé, il s’agit d’une sorte de CPUz ou de Speccy pour les téléphones portables qui regroupe dans un même espace une grande quantité d’informations pour mieux connaître l’état de santé de votre téléphone portable. Il existe actuellement deux versions, une gratuite et une autre payante, connue sous le nom de PhoNetInfo PRO.

A l’intérieur de cette application, nous pouvons accéder à la section ‘Codes Secrets’, une compilation de codes que nous pouvons saisir avec le clavier numérique de l’application ‘Téléphone’ et découvrir tous les secrets de notre appareil.

La plupart des codes secrets sont écrits en utilisant le signe astérisque et le dièse, c’est-à-dire *#*# pour ouvrir et #*#* pour fermer, et à l’intérieur doivent figurer les numéros qui agissent comme des fonctions de déverrouillage.

Liste des codes secrets d’Android

Mais si vous ne voulez pas utiliser d’application tierce, vous pouvez toujours les taper à la main, en utilisant l’application ‘Téléphone’.

Nous devons garder à l’esprit que, selon le fabricant et la version d’Android installée sur notre smartphone, certains codes fonctionneront et d’autres non. S’ils ne sont pas compatibles, ils disparaîtront purement et simplement, sans rien faire au système.

Voici une liste générale avec la plupart de ces codes. Leur disponibilité et leur fonctionnalité dépendent du Xiaomi, POCO ou Redmi que vous possédez.

Code Fonction *#06# Affiche le numéro IMEI de l’appareil. *#*#6484#*#* Menu de test. *#*#37263#*#* Informations sur l’écran. *#*#4636#*#* Affiche des informations sur le téléphone, la batterie et les statistiques d’utilisation. *#*#7780#*#* Réinitialise le smartphone aux paramètres d’usine (affecte uniquement les applications). *2767*3855# Efface et restaure – idéal pour avoir le premier firmware stable. *#*#34971539#*#* Informations « dev » sur l’appareil photo de l’appareil. *#*#7594#*#* Active l’arrêt direct en utilisant le bouton d’alimentation. *#*#273283*255*663282*#*#* Sauvegarde rapide. *#*#197328640#*#* Active le « mode test ». *#*#225#*#* Informations sur le calendrier MIUI. *#*#426#*#* Informations sur les services Google Play. *#*#526#*#* Analyse des performances du réseau local sans fil. *#*#232338#*#* Affiche l’adresse MAC. *#*#1472365#*#* Test de performance du GPS. Si tout fonctionne correctement, rien ne se passera. *#*#1575#*#* Autres tests du GPS. *#*#0283#*#* Test de la boucle de paquets – un système de raccourcis. *#*#0*#*#* Test des écrans LCD. Si tout fonctionne correctement, rien ne se passera. *#*#0673#*#* ou *#*#0289#*#* Test du système audio. Si tout fonctionne correctement, rien ne se passera. *#*#34971539#*#* Test de l’appareil photo. Si tout fonctionne correctement, rien ne se passera. *#*#0842#*#* Test de la vibration et de la lumière de fond. *#*#2663#*#* Affiche la version de l’écran tactile. *#*#2664#*#* Test des performances de l’écran tactile. *#*#759#*#* Informations sur la configuration partenaire Google. *#*#0588#*#* Test du capteur de proximité. *#*#3264#*#* Indique la version de la RAM installée. *#*#232331#*#* Test du Bluetooth. Si tout fonctionne correctement, rien ne se passera. *#*#284#*#* Génère immédiatement un communiqué de pannes. *#*#7262626#*#* Test de terrain. Si tout fonctionne correctement, rien ne se passera. *#*#232337#*# Affiche l’adresse Bluetooth de l’appareil. *#*#4986*2650468#*#* Affiche le firmware de plusieurs composants. *#*#1234#*#* Informations sur le firmware de l’appareil. *#*#1111#*#* Affiche la version du logiciel FTA. *#*#2222#*#* Affiche la version matérielle FTA. *#*#44336#*#* Affiche le numéro de build. *#*#8351#*#* Active la numérotation vocale. *#*#8350#*#* Désactive la numérotation vocale. ##778 (+ touche d’appel) Affiche le menu Epst ##759## Active ou désactive le mode OEM

Enfin, si vous souhaitez débloquer les fonctions du ‘développeur’, celles qui vous permettront d’accéder à certains menus cachés, à partir de MIUI 12 et MIUI 13, vous devrez suivre ce chemin :

Accédez à ‘ Paramètres’

Cliquez ensuite sept fois de suite sur le bouton ‘À propos du téléphone’ , sur la première option, celle de ‘version MIUI’

, sur la première option, celle de ‘version MIUI’ Une fois cela fait, le message « Les options pour les développeurs sont maintenant activées » apparaîtra

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :