Voici le Xiaomi le moins cher et avec la plus grande batterie de tous: 6 000 mAh pour seulement 75 euros.

Grand écran de 6,71 pouces, des performances surprenantes et plusieurs jours d’autonomie sur ce téléphone Xiaomi qui tombe à moitié prix.

Nous avons une offre de 50% pour le téléphone Xiaomi avec la plus grande batterie, d’une capacité de 6 000 mAh.

La boutique officielle Xiaomi est toujours en plein dans la campagne de promotions d’été, qui vous offre de grandes options pour renouveler votre téléphone portable. Nous voulons particulièrement mettre en avant celle protagonisée par le POCO C40, le téléphone Xiaomi avec la plus grande batterie et aussi le moins cher de la marque que vous pouvez acheter actuellement. Il a un prix original de 149,99 euros, mais pendant quelques jours vous pouvez l’acheter pour seulement 74,99 euros dans la couleur qui vous plaît le plus.

Si vous faites un calcul rapide, vous constaterez que vous obtenez le POCO C40 à moitié prix. Pour bénéficier de la réduction complète, vous devez appliquer le coupon de 5 euros disponible pour les nouveaux utilisateurs. Cliquez sur « Coupon : 10,00 € de réduction » et sur « Obtenir maintenant » pour que la réduction soit appliquée directement dans la fenêtre de paiement. N’oubliez pas que l’offre n’est disponible que jusqu’au mardi 1er août et qu’après le POCO C40 reviendra à son prix original.

Ce même terminal tombe à 79,99 euros sur PcComponentes, c’est aussi un prix très intéressant pour vous le procurer. Il est encore plus cher chez MediaMarkt, où il dépasse les 100 euros. Il est donc clair que la boutique de Xiaomi est la meilleure pour acheter le POCO C40. Actuellement, il est temps de découvrir tout ce que ce smartphone peut vous offrir dans votre utilisation quotidienne.

POCO C40, un bon téléphone pour une utilisation basique pour seulement 75 euros

La première chose que nous remarquons chez ce POCO C40 est qu’il a un dos qui imite le cuir et qui offre une prise en main plus sécurisée. Vous devez prendre en compte qu’il s’agit d’un téléphone grand, avec un écran qui mesure 6,71 pouces et une grande batterie de 6 000 mAh à l’intérieur. En ce qui concerne la conception, elle est simple et passe très inaperçue dans le modèle noir asphalte. Si vous recherchez quelque chose de plus voyant, vous pouvez opter pour le jaune POCO ou le vert corail.

Nous revenons à l’écran pour vous dire qu’il occupe tout l’avant grâce à ces 6,71 pouces. Il est de technologie LCD et a une résolution HD+ (1650 x 720 pixels), avec une qualité suffisante pour vous permettre de voir le contenu des applications telles que Netflix, YouTube ou Instagram. En ce qui concerne l’audio, il dispose d’un haut-parleur et d’un port jack 3,5 mm pour connecter vos écouteurs, avec la possibilité de le faire également par Bluetooth.

Le bon travail du processeur JLQ HR510 est surprenant, qui, bien qu’il ne soit pas très connu, exécute les applications les plus courantes sans aucun problème. Cela indique que vous pouvez utiliser le POCO C40 pour discuter sur des plateformes de messagerie, accéder aux réseaux sociaux, rechercher vos doutes sur le navigateur ou consulter les photos de la galerie. Le stockage est de 32 Go, mais vous pouvez l’étendre jusqu’à 1 To avec l’une des meilleures cartes microSD.

La performance du POCO C40 se distingue particulièrement par son autonomie, il intègre en effet une énorme batterie de 6 000 mAh à l’intérieur. Avec une utilisation légère, vous n’aurez aucun mal à atteindre 2 à 3 jours d’autonomie. Si vous êtes plus exigeant, le téléphone restera quand même allumé jusqu’à la fin de la journée sans aucun problème. La charge rapide qu’il accepte est de 10 W, avec le chargeur inclus dans la boîte.

Le système d’exploitation de ce POCO C40 est Android sous la surcouche personnelle MIUI. En ce qui concerne la photographie, il est doté d’un appareil photo principal de 13 mégapixels et d’un secondaire de 2 mégapixels à l’arrière, tandis que la caméra frontale est de 5 mégapixels. Avec ces objectifs, vous pouvez obtenir des photos d’une qualité correcte, suffisante compte tenu du fait qu’il s’agit d’un téléphone coûtant seulement 75 euros.

En conclusion, le POCO C40 offre une bonne expérience si vous recherchez un téléphone ultra bon marché pour une utilisation basique. Gardez à l’esprit que vous pouvez l’acheter pour seulement 75 euros dans la boutique officielle de Xiaomi, attention, seulement jusqu’à la fin du mardi 1er août.

