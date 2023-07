Faites le saut et éteignez les lumières de la maison avec votre téléphone portable grâce à cette ampoule intelligente Xiaomi Mi Led, au prix d’entrée de cinéma.

Avoir la maison de Tony Stark est le rêve de nombreux fans de la technologie. Mais comme seulement 1% des 8 milliards d’habitants de la planète sont riches, le reste doit chercher ailleurs. Et Xiaomi nous aide dans ce domaine avec ses ampoules contrôlées par téléphone portable.

L’écosystème Xiaomi propose de la domotique à des prix très abordables. Et si vous voulez commencer à personnaliser votre maison, pourquoi ne pas commencer par l’éclairage ? Comme celui de ces ampoules intelligentes Xiaomi Mi LED Smart Bulb.

Xiaomi Mi Smart LED Bulb (Warm White), 8 watts

Ampoules contrôlées par téléphone et par commande vocale

Fabriquée avec un matériau dissipant la chaleur, la surface émettrice de lumière en polycarbonate du Mi Smart LED a un grand indice de réfraction et est très transparente, ce qui permet de générer un éclairage brillant mais doux. L’ampoule utilise des compteurs de 2700 K, de température de couleur basse et de lumière jaune chaude, avec une luminosité atteignant 810 lm et pouvant être ajustée à tout moment.

Mais le meilleur est que son composant intelligent vous permet de la contrôler depuis votre téléphone portable. L’ampoule LED intelligente Mi peut se connecter via Wi-Fi à votre système domotique sans avoir besoin d’une passerelle, et peut être enregistrée comme un appareil compatible avec Mi Home.

Avec l’application Mi Home, vous pouvez ajuster l’intensité lumineuse des ampoules à tout moment, ainsi que programmer l’allumage et l’extinction ou retarder l’extinction. De plus, elle est compatible avec les assistants Alexa et Google Assistant, vous pouvez donc la contrôler à l’aide de votre voix.

Une ampoule intelligente à un prix de cinéma

L’ampoule LED intelligente Mi (blanc chaud) émet jusqu’à 810 lm de luminosité et ne consomme que 8 W de puissance, ce qui indique qu’elle vous fera économiser plus d’énergie et consommera moins d’électricité. Une durée de vie de 25 000 heures se traduit par une utilisation moyenne de 6 heures par jour, ce qui indique que l’ampoule durera 11,4 ans.

Le mieux, c’est que la Xiaomi Mi LED Smart Bulb est en promotion sur PcComponentes, passant de 12,99 euros à seulement 7,49 euros, une offre idéale pour domotiser votre maison, bureau, store, « grotte » ou tout autre espace.

