Samsung désactive l’une des fonctionnalités d’enregistrement vidéo les plus remarquables du Galaxy S23 Ultra

Samsung a désactivé l’enregistrement vidéo en 8K avec un débit binaire élevé sur les Galaxy S23 Ultra.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra dans sa nouvelle couleur verte / Image :

Cette année, Samsung a fait un bond en qualité avec sa nouvelle famille Galaxy S23, car la nouvelle génération de porte-étendards du géant coréen est dotée d’un nouveau design, avec le nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, de batteries de grande capacité et d’un système de caméras qui améliore la qualité des photos et des vidéos.

La plus grande avancée dans le domaine de la photographie se trouve dans le modèle le plus avancé de la nouvelle série, un Galaxy S23 Ultra qui nous a laissé une très bonne impression après l’avoir analysé en profondeur, mais il semble maintenant que la société coréenne ait fait un pas en arrière en désactivant l’une des fonctionnalités d’enregistrement vidéo les plus innovantes de son dernier terminal haut de gamme.

L’enregistrement vidéo en 8K avec un débit binaire élevé n’est plus disponible sur les Galaxy S23 Ultra

Comme le révèlent nos collègues spécialisés de SamMobile, plusieurs utilisateurs de Reddit ont confirmé sur le subreddit du Samsung Galaxy S23 Ultra que l’option d’enregistrement vidéo en qualité 8K avec un débit binaire élevé n’est plus disponible sur le téléphone phare de la marque coréenne.

Comme le confirment ces utilisateurs, cette fonction était opérationnelle sur les Galaxy S23 Ultra depuis le début, mais à la suite de la mise à jour Android de juin 2023, elle a été désactivée et ne peut désormais plus être utilisée.

Actuellement, la fonction d’enregistrement de vidéos en 8K avec un débit binaire élevé apparaît toujours dans les paramètres de l’application caméra du Galaxy S23 Ultra, dans la section « Options vidéo avancées », mais elle apparaît en grisé, de sorte qu’il est impossible de l’activer.

Cette décision de Samsung pourrait être due au fait que certains utilisateurs du Galaxy S23 Ultra se sont plaints que, parfois, les vidéos en 8K à 30 images par seconde peuvent être saccadées lorsque le débit binaire élevé est activé.

Quoi qu’il en soit, Samsung devrait notifier ce genre de modifications dans le journal des mises à jour de sécurité pour informer ses utilisateurs, car à ce jour, Samsung n’a toujours pas expliqué pourquoi cette fonctionnalité a été désactivée sur les Galaxy S23 Ultra et quand elle pourra être réutilisée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :