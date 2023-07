Cette mini imprimante Xiaomi bénéficie d'une réduction limitée de 33% sur Amazon.

Actuellement, vous pouvez instantanément avoir vos photos préférées sur papier pour les offrir à vos amis lors de moments inoubliables.

Êtes-vous de ceux qui adorent avoir les meilleures photos sur papier ? Continuez-vous à créer des albums photo physiques et à conserver des souvenirs sur votre étagère ? Eh bien, vous allez adorer l’imprimante portable Xiaomi, surtout pour son prix actuel sur Amazon : 49,95 euros. C’est une bonne affaire par rapport au prix officiel de 74,99 euros.

Il semblait que les services de stockage en nuage allaient mettre fin aux photos papier, mais ce n’est pas le cas. Il y a encore beaucoup de personnes qui préfèrent stocker les moments les plus inoubliables de leur vie au format physique et pouvoir les regarder à tout moment sans dépendre d’une connexion Internet. C’est là qu’interviennent les meilleures imprimantes portables du marché, dont ce modèle de Xiaomi.

Achetez l’imprimante portable Xiaomi au prix le plus bas

L’imprimante Mi Portable se distingue par son design moderne et compact, ce qui en réalité un compagnon de voyage idéal pour ceux qui veulent imprimer des photos en déplacement. Sa taille réduite et son poids léger (181 grammes) permettent de la transporter facilement dans des sacs, des sacs à dos ou même dans la poche du pantalon, ce qui facilite son transport et son utilisation à tout moment et n’importe où.

L’une des fonctionnalités les plus utiles de cette imprimante est sa connectivité sans fil. Grâce à la technologie Bluetooth 5.0, les utilisateurs peuvent synchroniser leurs appareils mobiles avec l’imprimante, leur permettant d’imprimer directement depuis leur téléphone portable ou leur tablette. De plus, l’application Mi Home de Xiaomi propose une interface facile à utiliser pour éditer et personnaliser les photos avant de les imprimer, en ajoutant des filtres, des cadres et du texte pour obtenir des résultats encore plus créatifs.

Malgré sa taille compacte, la Mi Portable Photo Printer garantit une qualité d’impression exceptionnelle. Elle utilise la technologie d’impression par sublimation thermique, qui produit des photos avec des couleurs vives, des détails nets et une résistance à l’eau et à l’usure. Cela garantit que les images imprimées ont une apparence professionnelle et durable, capturant chaque moment spécial avec une fidélité impressionnante.

L’imprimante est équipée d’une batterie longue durée qui permet d’imprimer plusieurs photos avec une seule charge. Cela en réalité un choix idéal pour les événements et les excursions longues où vous souhaitez imprimer plusieurs images sans vous soucier de l’autonomie de la batterie. Une seule charge permet d’imprimer environ 20 photos. Elle se recharge via un port microUSB.

Xiaomi propose une large gamme de papiers photo compatibles avec l’imprimante, comprenant différents finis et formats. Du papier sticker au papier avec finition brillante, les utilisateurs ont des options pour choisir le type de papier qui convient le mieux à leurs besoins et préférences.

L’imprimante est livrée avec le câble de charge et un paquet de 5 papiers photo. Si vous souhaitez obtenir un ensemble complet avec un modèle Xiaomi beaucoup plus avancé comme l’Instant Photo Printer 1S, le prix augmente à 106 euros sur Amazon. Les deux modèles vous permettront de compléter cet album que vous souhaitez terminer depuis si longtemps.

