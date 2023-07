Si tu penses que tu es doué pour concevoir des thèmes pour MIUI, tu peux participer au concours international de thèmes Xiaomi 2023 et remporter un prix

Personnaliser le système d’exploitation est l’une des actions les plus courantes effectuées sur un téléphone portable, et MIUI vous offre accès à de nombreux thèmes. Mais si par hasard vous êtes designer, que diriez-vous de participer au concours annuel de Xiaomi ?

Étant une couche propre à Xiaomi basée sur Android, MIUI propose parmi ses propres applications une application conçue pour vous donner la possibilité de choisir l’apparence de votre smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO au niveau de l’interface utilisateur. L’application Thèmes est préinstallée et modifie les icônes, l’horloge, le fond d’écran et l’apparence selon vos choix.

Concours International de Thèmes Xiaomi 2023

L’application Thèmes est mise à jour quotidiennement, avec des milliers de nouveaux thèmes conçus et téléchargés aussi bien par des créatifs professionnels que par des fans de Xiaomi. Si vous faites partie des premiers, des seconds ou si vous savez tout simplement créer des thèmes pour Android, vous pouvez participer au Concours International de Thèmes Xiaomi 2023, dont la phase de préchauffage débute cette semaine.

Entre le 28 juillet et le 1er novembre, toute personne intéressée à participer au concours de thèmes peut envoyer son travail à l’adresse suivante :

L’examen et les votes des experts auront lieu entre le 1er novembre et le 28 décembre, puis les designs gagnants seront annoncés et les prix remis. Selon Xiaomi, « tous les thèmes du concours pourront être téléchargés par les utilisateurs, qu’ils aient été primés ou non », donc si vous en envoyez un, vous pourrez le voir publié dans l’application Thèmes de MIUI.

Un prix de presque 12 000 euros pour le gagnant du concours international de thèmes Xiaomi 2023

Le gagnant de la deuxième édition du Concours International de Thèmes Xiaomi 2023 recevra un prix de 13 000 dollars, soit environ 11 700 euros. Sous le slogan « Expressions mondiales, inspirations locales », le concours vise à « attirer davantage de designers des marchés où Xiaomi opère et à générer plus de thèmes incorporant des designs et des motifs locaux pour les utilisateurs de Xiaomi dans le monde entier ».

Si vous vous sentez motivé pour participer, selon Charlie Cheng, responsable des applications principales chez International Internet Business Dept. de Xiaomi, « l’équipe a rendu le processus de conception plus facile que jamais en introduisant de nouveaux outils de conception faciles à utiliser. Peu importe d’où vous venez, quelle langue vous parlez, à quoi vous vous consacrez ou si vous avez une expérience professionnelle en matière de design, avec passion et créativité, vous aurez la chance de devenir une star de la conception de thèmes ».

