Le Xiaomi TV Stick 4K a une réduction incroyable pour une durée limitée et peut être à vous pour moins de 50 euros.

Actuellement, vous avez une nouvelle opportunité de vous procurer le Xiaomi TV Stick 4K à un prix très avantageux.

Le Xiaomi TV Stick 4K est compatible avec Dolby Atmos et Dolby Vision

Le problème avec l’achat d’une télévision qui n’a pas Android TV est qu’elle a ensuite à peine d’applications à installer. Cela peut être un inconvénient majeur, surtout si vous voulez regarder du contenu Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video ou d’autres services de streaming vidéo. Eh bien, si vous avez acheté un téléviseur intelligent sur lequel les applications les plus populaires ne sont pas disponibles, vous pouvez résoudre le problème avec le Xiaomi TV Stick 4K.

Parlons du prix. Ce dispositif Xiaomi est généralement vendu au prix recommandé de 69,99 euros dans la boutique Xiaomi, mais vous pouvez maintenant vous procurer le Xiaomi TV Stick 4K pour seulement 48,98 euros sur Amazon (30% de réduction). D’ailleurs, il va de soi que c’est une alternative de qualité équivalente au Chromecast avec Google TV 4K et au Fire TV Stick 4K. De plus, il compte plus de 1 300 évaluations, dont la plupart sont très positives, avec une note de 4,3 étoiles sur 5.

Obtenez le Xiaomi TV Stick 4K pour moins de 50 euros sur Amazon

Le Xiaomi TV Stick 4K peut être installé sur tous les types de moniteurs et de téléviseurs, à condition qu’ils aient un port HDMI. Le processus d’installation se compose de 3 étapes et prend à peine quelques minutes. N’oubliez pas qu’il est essentiel d’avoir un compte Gmail. Une fois installé et configuré, vous pourrez télécharger une grande variété d’applications. À cet égard, il dispose de 8 Go de stockage. En ce qui concerne le système d’exploitation, Android TV 11, il le fait fonctionner de manière fluide grâce à son processeur quad-core offrant de bonnes performances.

Cet appareil prend en charge jusqu’à la résolution 4K, Dolby Vision et un son surround (Dolby Atmos et DTS HD). De plus, il intègre l’Assistant Google, ce qui permet d’accéder à du contenu de divertissement, de rechercher des informations, de contrôler vos appareils intelligents et bien plus encore avec votre voix. En termes de connectivité, il dispose du Bluetooth et du Wi-Fi double bande.

En résumé, avec le Xiaomi TV Stick 4K, vous pouvez transformer n’importe quel téléviseur en Android TV. Cependant, rappelez-vous qu’il s’agit d’une offre limitée dans le temps, elle peut donc prendre fin à tout moment. Ce n’est pas le prix le plus bas de tous les temps, mais presque. Il est donc temps de le récupérer à un prix inférieur au prix recommandé. Profitez-en !

