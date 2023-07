Toutes les nouvelles fonctionnalités arrivées sur Microsoft Teams en juillet 2023

Tout au long du mois, Microsoft Teams a été mis à jour avec une série de nouveautés que vous devriez connaître. Nous allons les passer en revue une par une.

Voici toutes les nouveautés arrivées sur Microsoft Teams au cours du mois de juillet

Microsoft Teams est l’une des suites de communication et de collaboration en ligne les plus utilisées aujourd’hui, car un grand nombre de petites et moyennes entreprises utilisent cette application chaque jour pour rester en contact avec leurs équipes et gérer le travail quotidien de manière rapide et simple.

Comme l’explique la société créatrice de Windows sur le blog officiel de Teams, son application de communication pour les entreprises a reçu au cours de ce mois de juillet une série de nouveautés intéressantes, que nous détaillons ci-dessous.

Améliorations dans les réunions et les discussions, nouveaux périphériques matériels et plus encore

Tout d’abord, Microsoft Teams a ajouté une nouvelle fonctionnalité pour les réunions d’équipe qui vous facilite la tâche de zoomer, dézoomer et restaurer la taille d’écran partagée, car vous pouvez désormais le faire grâce à de nouveaux boutons situés dans le coin inférieur gauche de l’écran.

Ce n’est pas la seule nouveauté à être arrivée lors des réunions, car si vous êtes l’organisateur d’une réunion, Teams s’est également mis à jour avec une option qui vous permet de mélanger les participants de manière aléatoire dans les salles de réunion de Teams avant ou pendant la réunion, au lieu de les sélectionner manuellement, et en plus, il a également activé les réactions avec des emojis dans les interfaces de bureau virtuel (VDI).

En ce qui concerne les discussions, Teams s’est également mis à jour avec une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de partager un lien vers un message spécifique dans une discussion de groupe et de l’envoyer à un autre utilisateur. Ce lien amènera directement le destinataire à la conversation et lui permettra de voir l’historique de cette conversation, ce qui lui donnera un meilleur contexte pour le message.

De plus, Microsoft Teams a inclus ce mois-ci une série d’améliorations en ce qui concerne la lecture des vidéos sur sa plateforme, car désormais les vidéos de Microsoft Stream peuvent être prévisualisées et lues directement dans la discussion, il est possible d’enregistrer un clip vidéo en utilisant des configurations de son seulement ou d’écran seulement et les vidéos partagées sur Teams incluent maintenant des sous-titres en anglais et seront bientôt compatibles avec d’autres langues.

Mais ce n’est pas tout, car le calendrier de Teams a également été mis à jour avec des nouveautés telles qu’une nouvelle vue d’agenda qui vous permet de visualiser tous les événements en une seule fois, ce qui vous aide à organiser votre journée et à être plus productif, ou une nouvelle version de la vue standard qui vous permet de glisser-déposer des événements dans le calendrier pour les reprogrammer de manière beaucoup plus simple.

De plus, la société basée à Redmond a profité du mois de juillet pour lancer ces nouveaux périphériques pour Teams et Teams Rooms:

Système de barre de vidéo Jabra PanaCast 50 avec télécommande pour les salles d’équipe sous Android

Systèmes de collaboration vidéo Yamaha CS-500 et CS-800 pour Microsoft Teams Rooms sous Windows

ThinkSmart One + Lenovo IP Controller pour Microsoft Teams Rooms sous Windows

AudioCodes RXPad pour Microsoft Teams Rooms sous Android

Enfin, en ce qui concerne les améliorations déployées dans les applications mobiles de Teams, il convient de mentionner qu’elles ont été mises à jour avec une fonctionnalité qui vous permet de naviguer rapidement vers un message à partir des résultats de recherche et d’obtenir des résultats plus complets.

En ce qui concerne l’application Teams pour iOS, elle vous donne désormais la possibilité de voir les résultats des personnes externes depuis l’annuaire étendu dans la recherche mobile de Teams et vous permet de rechercher des « personnes + mot-clé » pour trouver des messages ou d’autres entités concernant une personne donnée et de facilement appeler vos contacts en numérotation rapide et de récupérer vos appels récents via Apple CarPlay.

