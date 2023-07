L’iPhone 14 Pro est à nouveau à un prix fou sur Amazon

No perdez pas l’occasion d’acheter un iPhone 14 Pro avec une réduction de 300 euros sur Amazon.

Grande offre de l’iPhone 14 Pro sur Amazon.

Vous ne pouvez pas attendre la sortie des iPhone 15 et iPhone 15 Pro ? Vous avez de la chance, l’un des meilleurs iPhone que vous pouvez acheter en ce moment, l’iPhone 14 Pro, est de nouveau à un prix historique sur Amazon. Beaucoup moins cher que l’offre récente lancée par la plateforme la semaine dernière. Cette fois-ci, vous pouvez l’obtenir pour seulement 1009 euros. Il faut prendre en compte que son prix officiel sur l’App Store est de 1321 euros, un peu plus cher après l’augmentation de la taxe numérique.

Cela indique qu’un iPhone 14 Pro avec 128 Go de stockage peut être à vous pour 1009 euros, soit plus de 300 euros de moins pour ce téléphone, bien sûr, reconditionné. Quelque chose qui, comme nous le disons toujours, ne devrait pas vous inquiéter car c’est comme s’ils étaient neufs, une équipe d’Amazon s’occupe spécifiquement de les remettre en état.

Pourquoi l’iPhone 14 Pro est un bon achat ?

Je ne prétends pas être un expert, mais je vous dis que mon appareil actuel est un iPhone 14 Pro dans sa version Max. Il n’est pas très différent, sauf en termes de taille. Pour vous donner une idée, l’écran de l’iPhone 14 Pro Max mesure 6,5 pouces, comparé à l’écran de 6,1 pouces du 14 Pro. Et en parlant d’écrans, le 14 Pro a un écran Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec la technologie Dynamic Island, qui est franchement un plaisir à utiliser, peu importe les conditions d’éclairage.

L’écran de l’iPhone 14 Pro a d’autres aspects à souligner : son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz ou son écran toujours allumé. Cela indique qu’il ne s’éteint jamais lorsque l’iPhone est verrouillé, quelque chose qui, soit dit en passant, ne consomme pas de batterie. Grâce à la technologie qu’Apple a incorporée, il peut fonctionner à 1 Hz, ce qui en réalité l’un des meilleurs sur le marché.

De plus, l’iPhone 14 Pro se distingue également par sa puissance grâce à la puce A16 Bionic d’Apple. Tout est rapide, rien ne se bloque et cette puce garantira que vous ayez un iPhone pendant de nombreuses années, à la fois au niveau logiciel et matériel. Ainsi, comme vous pouvez vous y attendre, il recevra iOS 17, qui apporte quatre des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs ayant un iPhone.

D’autre part, l’iPhone 14 Pro est l’un des rois de la photographie. Il dispose d’un triple appareil photo avec 48 mégapixels sur l’objectif principal, un téléobjectif 2x qui est un régal, ainsi que l’ultra grand-angle, ces deux derniers avec 12 MP. De plus, avec l’iPhone 14 Pro, vous pouvez photographier des objets, des plantes et tout ce que vous voulez de près grâce au mode macro.

➡️ Voir l’offre iPhone 14 Pro

Le lien envoi sur Amazon.es qui propose des prix moins chers. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Enfin, ce smartphone dispose de détails tels qu’une double SIM, Face ID, une résistance à l’eau IP68 pendant 30 minutes à 6 mètres, MagSafe, Ceramic Shield pour le protéger des chocs et des chutes, ainsi que sa batterie de 3200 mAh. N’y réfléchissez plus, vous pouvez obtenir un excellent iPhone pour beaucoup moins cher grâce à cette offre d’Amazon qui fait chuter le prix de l’iPhone 14 Pro et le laisse à plus de 300 euros de moins, 1009 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d'intéresser les lecteurs.

