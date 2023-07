Facebook devra payer 725 millions de dollars aux utilisateurs qui satisfont à ces exigences

Les utilisateurs de Facebook ont jusqu’au 25 août pour demander leur part d’argent.

Les logos de Facebook et de Meta

Quatre ans après le début de l’affaire, Facebook devra finalement payer un total de 725 millions de dollars à un groupe d’utilisateurs du réseau social pour avoir partagé des informations privées avec des entreprises tierces, y compris la célèbre société de conseil Cambridge Analytica. Les utilisateurs concernés ont jusqu’au 25 août pour demander leur part d’argent.

Tous les utilisateurs du réseau social ne sont pas éligibles pour recevoir une part de l’argent que Facebook a accepté de payer en conséquence de la demande collective déposée il y a déjà quatre ans. Seuls ceux qui remplissent certaines exigences le feront.

Tous les utilisateurs de Facebook ne recevront pas l’argent

Comme l’indique Forbes, une série d’exigences a été établie que les personnes intéressées doivent remplir pour pouvoir recevoir leur part de l’argent que Facebook paiera aux utilisateurs.

La première exigence est d’avoir résidé aux États-Unis et d’avoir eu un compte Facebook entre le 24 mai 2007 et le 22 décembre 2022.

Ceux qui remplissent les exigences doivent remplir le formulaire, où Facebook demandera des informations dans le but de collecter les données nécessaires sur les utilisateurs intéressés avant de procéder au paiement.

Une fois la période écoulée, l’argent sera déposé sur les comptes Venmo, PayPal ou Zelle des utilisateurs sélectionnés. Il sera également possible de demander le paiement par chèque envoyé à domicile ou par carte de débit prépayée MasterCard.

Il convient de mentionner que le montant d’argent reçu dépendra du nombre d’utilisateurs qui demandent le paiement. Ainsi, plus il y aura de demandes et plus les exigences seront remplies, moins d’argent il y aura pour chacun d’eux. De plus, les personnes qui ont conservé leur compte ouvert pendant toute la période comprise entre les deux dates mentionnées précédemment recevront plus d’argent que celles qui ont décidé de fermer leurs comptes.

Ceci n’est pas la dernière demande à laquelle Facebook devra faire face cette année. Récemment, nous avons appris que l’entreprise pourrait être à nouveau condamnée à une amende pour avoir enfreint la réglementation sur la vie privée en Norvège.

