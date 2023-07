L’un des changements les plus attendus de l’iPhone 15 Pro arriverait également sur l’iPad Pro

Les futurs iPad Pro auront également l’une des nouveautés les plus excitantes de l’iPhone 15 Pro.

Les iPad Pro auront également cette nouveauté de l’iPhone 15 Pro

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman a de nouveau divulgué toutes les nouveautés que nous verrons dans la gamme iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Parmi les nouveautés possibles, nous trouvons l’arrivée de l’USB-C sur tous les modèles, ainsi que celle de la Dynamic Island ou de l’incorporation de titane sur les modèles Pro, ce qui ferait augmenter leur prix.

Cependant, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans les iPhone 15 et 15 Pro qui arrivera sur leurs écrans : des bordures réduites. Selon l’analyste de Bloomberg, afin d’obtenir un appareil tout écran, la société à la pomme croquée irait encore plus loin en réduisant les cadres de l’iPhone 15 Pro à 1,5 mm, soit 30% de moins. Quelque chose qui arriverait également à l’iPad Pro.

Le prochain iPad Pro d’Apple aurait des bordures plus fines grâce à la technologie LIPO

Ce changement serait réalisé dans les iPhone 15 Pro grâce à la technologie appelée « LIPO » d’Apple. Cette technologie pourrait également être destinée aux futurs iPad Pro. Cela indiquerait qu’ils auront également des lunettes plus fines, ce qui serait une mise à jour fantastique compte tenu du fait que les lunettes sur le meilleur iPad d’Apple, l’iPad Pro, sont assez massives par communiqué à l’iPhone.

La technologie LIPO a été utilisée pour la première fois dans l’Apple Watch Series 7 afin de réduire les bordures de l’écran et d’ajouter une zone d’écran tactile utilisable plus grande. Actuellement, à mesure que la technologie est devenue moins chère, Apple souhaite l’implémenter sur des appareils plus grands. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max seront les prochains à l’utiliser, puis suivront les iPad Pro, qui, soit dit en passant, sont annoncés pour avoir un écran OLED en 2024.

Il semble que la société à la pomme croquée ne veuille pas seulement que les iPhone aient à peine de bordures, elle veut également le faire avec les futurs iPad Pro. Le changement est très visible sur l’écran de l’Apple Watch Series 7 et 8, ce qui indique qu’il sera encore plus visible sur les iPhone et les iPad. Nous verrons le premier résultat dans un peu plus d’un mois.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :