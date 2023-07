Musk veut transformer Twitter en « L’application Tout-en-un » à l’instar de WeChat en Chine.

Alors que beaucoup d’entre nous se plaignent encore du remplacement de l’adorable oiseau par le caractère X, Elon Musk travaille sur quelque chose que vous n’avez probablement pas encore vécu. Selon les dernières déclarations de l’entreprise, X pourrait être le début de la transformation de Twitter en « L’application tout-en-un », comme WeChat en Chine.

Depuis qu’il a pris le contrôle de Twitter, l’homme le plus riche du monde a rencontré de nombreux problèmes, dont la plupart qu’il a causés lui-même. Dans un récent mouvement, il a rebaptisé ce réseau social en « X », provoquant une réaction négative des utilisateurs et une baisse significative de la valeur de la marque. Le problème le plus important est en réalité la dette de 13 milliards de dollars que Twitter (maintenant X) a accumulée en attendant. Il convient de mentionner que Musk a également licencié environ 80% du personnel de Twitter. Cela a peut-être libéré des fonds, mais en même temps, cela a eu un impact sur la qualité de la plateforme et l’expérience utilisateur.

Cependant, Elon a apparemment de bien plus grands plans pour Twitter que d’être simplement un réseau social axé sur la microblogging. Il est maintenant évident que Musk souhaite transformer Twitter en une plateforme beaucoup plus étendue. Cette magie s’appelle « L’application tout-en-un », selon la dernière annonce de Linda Yaccarino, la nouvelle PDG de Twitter.

Transformation de Twitter en L’application tout-en-un

Le modèle de Musk pour la création d’une « Application tout-en-un » est la plateforme chinoise WeChat. Vous avez peut-être entendu parler de cette application, et si c’est le cas, vous pensez probablement à un service de messagerie. Si vous vivez en dehors de la Chine et avez quelqu’un qui y voyage, WeChat est la seule plateforme pour communiquer directement, du moins de la manière à laquelle vous êtes habitué à la maison via WhatsApp ou des applications similaires.

Qu’est-ce que WeChat exactement?

Cependant, WeChat est bien plus que cela. Si vous vivez en Chine, c’est une plateforme dont vous ne pouvez tout simplement pas vous passer dans votre vie numérique. Et par conséquent, cela affecte également votre vie réelle.

WeChat n’est pas qu’une simple application de messagerie ou un réseau social. Grâce à cette plateforme, vous pouvez recevoir et envoyer de l’argent, payer des factures, que ce soit pour les services publics ou les achats. Vous pouvez également l’utiliser dans les cafés et les restaurants, et acheter des billets pour les transports en commun. Comme le bus, le train, le métro ou même l’avion. Vous pouvez également vous abonner à d’autres services grâce à elle, de la même manière que vous utilisez Google dans l’Ouest.

Si vous perdez d’une manière ou d’une autre l’accès à WeChat en Chine, vous pourriez connaître ce que l’on appelle la « mort numérique ». La raison en est que WeChat, détenu par l’entreprise Tencent, compte 1,2 milliard d’utilisateurs enregistrés qui l’utilisent quotidiennement. Toutes ces personnes sont en quelque sorte connectées les unes aux autres grâce à cette application. Bien qu’il existe des alternatives à cette plateforme, il est peu probable que vous puissiez atteindre vos objectifs numériques sans WeChat. En somme, WeChat en Chine est tout simplement incontournable.

Les obstacles auxquels Musk est confronté dans la transformation de Twitter en L’application tout-en-un

Elon Musk a depuis longtemps exprimé sa fascination pour le phénomène WeChat et cherche des moyens de proposer quelque chose de similaire en Occident. Tencent lui-même n’a même pas essayé d’étendre la plateforme WeChat au niveau où elle fonctionne en Chine. La raison est simple : cela est spécifique au marché chinois et adapté à l’écriture chinoise. L’expansion vers l’Occident serait un défi à bien des égards. Il y a des défis financiers dus aux sommes d’argent importantes qui devraient être investies sans aucune garantie de rentabilité. Tencent rencontrerait probablement également des sanctions, comme c’est le cas pour de nombreuses autres entreprises chinoises aux États-Unis et en Europe.

Après de longues recherches, Musk a apparemment vu un tel potentiel dans Twitter. Le réseau social de microblogging pourrait servir de base à sa vision de L’application tout-en-un. Avec une base d’utilisateurs d’environ un demi-milliard, Twitter pourrait certainement entreprendre la transformation que Musk a prévue. Le succès dépendra de nombreux facteurs.

Outre les problèmes actuels auxquels Twitter est confronté, il est important de souligner que le premier obstacle à la création de tout type de clone de WeChat en Occident est un travail très exigeant. Principalement en raison des différences culturelles, qui influencent les habitudes des utilisateurs.

Des entreprises comme Google et Apple pourraient s’opposer à ce projet de différentes manières

Un autre obstacle majeur à l’idée de transformation de Twitter par Musk est représenté par des entreprises telles que Google et Apple, qui possèdent depuis longtemps leurs propres systèmes de paiement mobile. Il y a aussi Meta avec Facebook, Instagram et WhatsApp, qui comptent un milliard d’utilisateurs. S’ils estiment que la plateforme X est une menace pour leurs revenus, ils pourraient simplement interdire l’application X sur leurs plateformes. D’un autre côté, il ne devrait pas être trop compliqué d’intégrer Apple Pay et Google Wallet à X. La seule question ici est de savoir si cela sera dans l’intérêt de Google et d’Apple ou non.

Le X pourrait également faire face au long processus de conclure des accords commerciaux avec les banques en Occident. Nous pourrions observer combien de temps il faudra à chaque banque pour s’intégrer à Google Pay et à Apple Pay. De plus, le problème de l’intégration des paiements numériques est beaucoup plus présent et moins développé aux États-Unis qu’en Europe.

Est-il même possible de créer un clone de WeChat en Occident?

De plus, la comparaison entre WeChat et n’importe quelle autre plateforme en Occident pourrait être sans importance en premier lieu. En effet, WeChat a été le maître de l’espace numérique en Chine en ce qui concerne la messagerie, les réseaux sociaux, la banque mobile et les achats depuis 10 ans. À l’époque de son lancement, il n’y avait rien de tel sur le marché dans le monde entier. Nous pouvons donc dire que Tencent a réellement inventé L’application tout-en-un.

Les habitudes que les citoyens chinois ont acquises grâce à l’utilisation de WeChat ne pourraient pas nécessairement être reflétées en Occident. Cela est dû aux facteurs mentionnés ci-dessus. Si le projet échoue, personne ne peut prédire combien d’argent sera perdu.

Cependant, Musk est toujours suffisamment convaincu et financièrement capable de porter la transformation de Twitter en « L’application tout-en-un » à un certain niveau fonctionnel. La façon dont les utilisateurs l’accepteront reste à voir. Il y a certainement de la place pour un tel concept. La seule question est de savoir qui sera le premier à le réaliser de la bonne manière.

