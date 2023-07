Ces haut-parleurs Bluetooth avec une puissance extrême et un design en bois chutent de 30%.

Son des haut-parleurs à deux voies avec une haute définition dans les hautes et basses fréquences.

Vous pourrez les utiliser sur votre PC, téléphone portable, Smart TV et pour créer un home cinéma incroyable en y ajoutant un caisson de basses.

Bien que les haut-parleurs intelligents soient là pour rester, beaucoup d’entre nous, comme moi, continuons d’utiliser des équipements audio câblés de haute qualité. Si vous voulez commencer à vous constituer un bon home cinéma dans votre salon ou dans votre salle multimédia, vous devriez commencer par des haut-parleurs puissants et élégants comme ces Edifier R1280DBs qui coûtent aujourd’hui 139,99 euros sur Amazon, tout comme sur PcComponentes.

Edifier est une marque spécialisée dans les gadgets audio tels que les écouteurs et les haut-parleurs. Ce modèle peut être un bon allié pour n’importe quel appareil émettant du son via Bluetooth, que ce soit votre téléphone portable, votre Smart TV ou un ordinateur. L’offre est incroyable car nous avons vu que d’autres modèles d’Edifier sont plus chers et moins puissants.

Edifier R1280DBs

Achetez une paire de haut-parleurs Bluetooth ultra puissants

Tout d’abord, si une paire de haut-parleurs vous semble insuffisante pour monter un système de cinéma à domicile, vous avez raison, mais ce modèle dispose d’une sortie pour ajouter facilement un caisson de basses actif de la puissance de votre choix. Quoi qu’il en soit, ces Edifier R1280DBs sont équipés d’une puissance de 21 W RMS chacun (soit un total de 42 W RMS) qui peuvent inonder d’un son une pièce d’environ 50 mètres carrés sans problème.

Chaque haut-parleur est composé d’un tweeter de 13 mm avec un dôme en soie qui rend les aigus très délicats. Par ailleurs, nous avons un woofer de 4 pouces qui fera résonner les tirs, les bombes et la musique aura plus de corps que jamais. Il y aura des moments où vous ne manquerez pas d’un caisson de basses externe.

Le meilleur de tout est leur connectivité, car il ne s’agit pas des haut-parleurs d’ordinateur typiques. Vous pouvez les utiliser avec votre PC, mais je vous recommande de les utiliser plutôt près de votre télévision. Le haut-parleur de droite est celui qui est connecté à l’alimentation, et le haut-parleur de gauche est connecté par câble au premier. Sur le côté droit, nous pouvons connecter un caisson de basses actif à l’entrée de ligne RCA, et les connecter à un autre appareil par câble optique, coaxial ou RCA pour deux autres équipements.

Et ce n’est pas tout, vous pourrez également les utiliser sans fil avec n’importe quel appareil équipé de Bluetooth. C’est comme un haut-parleur Bluetooth classique, mais sans batterie. Ces haut-parleurs sont accompagnés d’une télécommande minuscule depuis laquelle vous pouvez régler le volume, les sorties et les boutons de lecture, adaptés tant pour les films que pour la musique.

Edifier a pensé au client avant tout et a inclus 4 câbles dans la boîte : un pour connecter un haut-parleur à l’autre, un câble optique, un RCA vers Jack 3,5 mm et un double RCA. La conception de ces haut-parleurs est finie en bois (en réalité en MDF) avec une grille en tissu que je retirerais personnellement de l’avant. Il a une double finition : entièrement noir et une finition noyer.

Edifier R1280DBs

Avec ces haut-parleurs, vous pouvez rapidement et à moindre coût monter un bon système de cinéma à domicile, un système audio pour votre lecteur de vinyles ou avoir des haut-parleurs pour écouter la musique de votre téléphone portable lorsque vous rentrez chez vous après une journée de travail stressante.

