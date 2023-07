Nouveaux RedMagic CyberBuds, des écouteurs sans fil au design transparent parfaits pour jouer

La marque chinoise RedMagic vient de présenter ses nouveaux écouteurs totalement sans fil, avec un design transparent et une qualité sonore haut de gamme.

Les nouveaux RedMagic CyberBuds ont un design semi-transparent

La technologie transparente est à nouveau à la mode, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à ce sujet. Des marques comme Nothing ont réussi à populariser à nouveau le style qui était déjà tendance dans les années 90, et d’autres comme Apple ont suivi leurs traces. D’autres marques moins connues décident également de se joindre à la tendance, et cette fois, c’est au tour de RedMagic.

Cette marque chinoise, célèbre pour ses smartphones gaming époustouflants, a décidé de lancer une nouvelle paire d’écouteurs totalement sans fil, les RedMagic CyberBuds DAO, qui arrivent sur le marché mondial avec un aspect semi-transparent accrocheur et des performances dignes des modèles les plus avancés du marché.

Les RedMagic CyberBuds arrivent en France à 229 euros

Ce n’est pas la première fois que RedMagic lance des écouteurs. Cela a déjà été fait il y a quelques années avec une option abordable, les RedMagic CyberPods, et maintenant ils le refont avec les CyberBuds, une nouvelle génération orientée vers le haut de gamme qui se distingue par son design et ses performances axées sur la qualité sonore.

Les écouteurs conservent une esthétique dans la lignée des autres produits de la société, avec des parties transparentes, un éclairage LED RGB personnalisable et un design agressif. Leur étui dispose d’un format d’ouverture coulissant très attrayant, et bien sûr, il est également transparent.

Leur système audio est soutenu par des haut-parleurs de 11 millimètres avec un diaphragme en papier de laine et un film LCP. Ils disposent d’une certification « Gold » pour l’audio haute résolution sans fil délivrée par la Japan Audio Society, ainsi que d’un système de réduction active du bruit jusqu’à 48 dB personnalisable, avec plusieurs modes d’intensité et la capacité de s’adapter de manière dynamique.

D’autres détails intéressants sont la connectivité Bluetooth 5.4, la puce Qualcomm S5, la prise en charge de SBC, AAC, LE Audio, aptX et LHDC 5.0, la compatibilité avec les PC, les PlayStation 4 et 5, la Nintendo Switch et les smartphones Android ou iPhone. De plus, le rétroéclairage RGB peut être personnalisé via l’application officielle des écouteurs (disponible sur iOS et Android) et ils peuvent offrir un temps de réponse de seulement 28 millisecondes.

L’autonomie des écouteurs peut atteindre sept heures de lecture avec une seule charge grâce à leurs batteries de 35 minutes, et l’étui ajoute 350 mAh de capacité. La charge complète des écouteurs prend environ 40 minutes, et l’étui aura besoin de dix minutes supplémentaires pour se charger complètement via le port USB-C. Il prend également en charge la charge sans fil.

Les RedMagic CyberBuds peuvent être achetés à partir du 2 août sur le site web officiel de la marque. Ils sont vendus au prix de 229 euros.

