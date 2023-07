Xiaomi vient de renouveler l’un de ses rasoirs les plus populaires : le nouveau Xiaomi Electric Shaver S101 est désormais officiellement mondial.

Je suis sûr que pour beaucoup d’entre vous, il ne sera pas surprenant de savoir que Xiaomi propose dans son catalogue quelques modèles de rasoirs très populaires depuis plusieurs années, des produits qui n’ont pas été renouvelés depuis longtemps car ils n’ont pas besoin de mises à jour fréquentes.

Cependant, la marque asiatique vient de présenter le nouveau Xiaomi Electric Shaver S101 au niveau mondial, un gadget qui se distingue notamment par sa batterie interne pouvant durer jusqu’à 60 jours d’utilisation et qui peut être rechargée via USB-C, bien que ce ne soit pas sa seule caractéristique intéressante.

Tête flottante et intelligence artificielle pour un rasage plus efficace

Comme vous pouvez le voir sur les images officielles, ce nouveau Xiaomi Electric Shaver S101 ne change pas beaucoup sur le plan esthétique par communiqué à d’autres modèles que nous connaissons déjà de Xiaomi. En réalité, il conserve le format flottant des lames à la partie supérieure, un bouton avant depuis lequel vous pouvez contrôler ses différents modes d’utilisation, ainsi qu’un mode de verrouillage pour qu’il ne s’allume pas sans que nous le voulions.

Dans ce cas, les trois lames supérieures sont en acier chirurgical et sont composées de 18 lames chacune, ce qui nous permet d’obtenir un niveau de précision vraiment élevé. De plus, cette conception flottante lui permet de s’adapter complètement à la forme de notre visage, offrant ainsi un rasage beaucoup plus efficace.

Pour améliorer cette efficacité, Xiaomi a intégré un nouveau processeur doté d’intelligence artificielle qui ajuste automatiquement la puissance de coupe en fonction des besoins de l’utilisateur. Cette puce est capable de détecter les différentes zones de notre visage et d’appliquer plus ou moins de puissance automatiquement, vous n’aurez donc pas à vous soucier de la configuration.

Source: Xiaomi Global

Par ailleurs, sachez que le produit est certifié IPX7 pour pouvoir le mouiller sans problème, et dispose également d’un port USB-C à l’arrière pour recharger sa batterie pouvant durer jusqu’à 60 jours d’utilisation, donc l’autonomie ne sera pas du tout un problème.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Electric Shaver S101

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, le nouveau Xiaomi Electric Shaver S101 est déjà disponible sur le site Web mondial de la marque, mais malheureusement, nous n’avons pas de prix ni de date de commercialisation officiels. Pour le moment, nous ne savons pas s’il sera mis en vente en France, mais étant donné la politique de lancement de l’entreprise, il est assez probable qu’il finisse par arriver après quelques semaines.

Plus d’informations | Xiaomi Global

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :