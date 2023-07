Screen Time est défaillant pour de nombreux parents ; Apple reconnaît que la correction précédente n’a pas résolu le problème

De nombreux parents signalent que Screen Time est défaillant, avec des restrictions qui s’annulent silencieusement sur les appareils de leur groupe de partage familial sans les alerter.

Il s’agit d’un problème déjà signalé, mais qu’Apple prétendait avoir résolu dans iOS 16.5. La société admet maintenant que le problème persiste même dans la dernière version bêta publique d’iOS 17…

Avec le partage familial activé, les parents ou les tuteurs peuvent activer Screen Time sur les appareils utilisés par leurs enfants. Cela permet d’appliquer quatre types de restrictions :

Le temps d’arrêt permet aux parents de définir un couvre-feu pour le temps d’écran, en désactivant automatiquement l’utilisation des appareils des enfants pendant certaines périodes. Il peut s’agir, par exemple, de l’heure du coucher, ou de moments définis pour les devoirs ou d’autres activités.

Vous pouvez définir des limites de temps quotidiennes pour certaines applications, ou catégories d’applications, comme les jeux.

Cette fonctionnalité vous permet de limiter la communication aux contacts approuvés, de manière permanente ou pendant le temps d’arrêt.

Les parents peuvent bloquer l’accès aux contenus pour adultes, aux achats et aux téléchargements.

De nombreux parents signalent que les limites de Screen Time appliquées aux appareils de leurs enfants s’éteignent simplement aléatoirement, sans les en informer. Malgré les affirmations d’Apple selon lesquelles cela avait été corrigé dans iOS 16.5, cela persiste pour de nombreux utilisateurs, même ceux utilisant la version bêta publique d’iOS 17.

Le WSJ rapporte qu’Apple a maintenant reconnu que la correction n’a pas fonctionné pour tous.

« Nous sommes conscients que certains utilisateurs peuvent rencontrer un problème où les paramètres de Screen Time sont réinitialisés de manière inattendue », a déclaré une porte-parole d’Apple. « Nous prenons ces communiqués très au sérieux et nous avons fait et continuerons à apporter des mises à jour pour améliorer la situation. »

Les parents affirment que le problème ne réside pas seulement dans le bug qui annule les restrictions, mais dans le fait qu’ils ne sont pas alertés. Les enfants, bien sûr, restent silencieux lorsque les restrictions ne sont pas appliquées.

Un père a déclaré qu’il a commencé à se méfier parce que ses enfants n’utilisaient plus une fonctionnalité des restrictions : la possibilité de demander aux parents un temps supplémentaire.

Tim Baker, un cadre marketing à Nutley, N.J., a découvert le problème à la fin de l’année dernière, après la sortie d’iOS 16. Il recevait généralement des demandes de temps supplémentaire de la part de ses deux enfants, et trouvait étrange de ne plus en entendre parler. Il a vérifié les paramètres de Screen Time des enfants et a constaté que les limites de temps d’arrêt qu’il avait établies avaient disparu.