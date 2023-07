Nouveau realme 11 5G : un téléphone économique avec un écran de 120 Hz et un appareil photo de 108 mégapixels.

Le nouveau realme 11 5G est maintenant officiel. Il a été présenté à Taïwan et sera bientôt disponible dans le reste du monde.

La partie arrière du realme 11 5G en couleur dorée

Un nouveau membre vient de rejoindre la série realme 11, jusqu’à présent composée des realme 11 Pro et realme 11 Pro+. Il s’agit de la version la plus économique de la famille, baptisée realme 11 5G, qui a été présentée à Taïwan avant de faire son entrée sur le marché mondial.

Il se distingue par son statut de smartphone économique, mais qui hérite néanmoins de certaines caractéristiques propres aux appareils haut de gamme, telles qu’un appareil photo principal de 108 mégapixels ou un écran avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz.

realme 11 5G, toutes les informations

realme 11 5G Caractéristiques Dimensions 165,7 x 76 x 8,05 mm

190 grammes Écran LCD de 6,72 pouces, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, luminosité maximale de 550 nits, crête de 680 nits Processeur MediaTek Dimensity 6100+ 5G RAM 8 Go Système d’exploitation realme UI 4.0 basé sur Android 13 Stockage 256 Go extensibles via microSD Caméras Arrière:

Samsung ISOCELL HM6 de 108 Mpx principal

2 Mpx portrait

Avant:

16 Mpx Batterie 5000 mAh

Charge rapide SuperVOOC de 67 W Autres Lecteur d’empreintes latéral, USB Type C, double nano SIM Connectivité 5G, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Le realme 11 5G partage certains traits esthétiques avec les modèles haut de gamme de la famille, y compris le dos en plastique avec une finition « semi mate », disponible en noir et doré, ainsi que le module de caméras circulaire.

Ce module intègre, dans ce cas, un appareil photo principal de 108 mégapixels signé Samsung, accompagné d’un appareil photo secondaire de 2 mégapixels pour les portraits. Selon realme, avec l’appareil photo principal, il est possible de prendre des images avec un zoom jusqu’à 3 fois sans perte de qualité, grâce aux capacités du capteur.

À l’avant, nous trouvons un écran LCD de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et un appareil photo frontal de 16 mégapixels. Il est intéressant de noter que realme a mis en place jusqu’à six niveaux de fréquence de rafraîchissement différents qui changent dynamiquement en fonction du contenu affiché à l’écran, pouvant réduire le taux de rafraîchissement jusqu’à 45 hertz lors de l’affichage d’une image fixe.

Son processeur est le MediaTek Dimensity 6100+, une puce octa-core construite au format TSMC de six nanomètres, capable d’atteindre 2,2 GHz avec ses cœurs hautes performances.

À cela s’ajoutent 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne extensibles via microSD et une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide SuperVOOC de 67 W. Tout cela donne vie à Android 13, personnalisé par realme UI dans sa version 4.0.

Prix du realme 11 5G et où l’acheter

Pour le moment, l’appareil a été présenté à Taïwan, où il sera d’abord mis en vente avant de faire le saut vers d’autres régions du monde.

Son prix est de 8990 nouveaux dollars taïwanais, soit environ 258 euros au taux de change actuel.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :