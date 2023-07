Une montre monstrueuse « Pro Ultra » qui atteint le fond : ultra-résistante, 2 écrans et Snapdragon Wear 4100

80 euros de réduction pour cette montre intelligente de qualité supérieure à votre poignet, c’est l’une des meilleures du marché.

Cette montre intelligente en promotion peut se vanter d’avoir deux écrans : un AMOLED et un autre FSTN / Image : .

Bonne qualité de construction, écran OLED de qualité, excellente performance, diverses fonctions, autonomie étendue… Il est difficile de ne choisir qu’un seul point fort de la TicWatch Pro 3 Ultra GPS, l’une des meilleures montres intelligentes du marché. Nous vous en parlons car vous pouvez maintenant l’acheter à un prix unique, pour seulement 219,99 euros sur Amazon, en appliquant le coupon de réduction de 40 euros valable jusqu’à ce lundi 31 juillet.

Le prix de vente recommandé de cette montre connectée est de 299,99 euros, vous économisez donc 80 euros si vous l’achetez maintenant. De plus, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer et pourrez commencer à profiter de la montre dès le lendemain de l’achat. N’oubliez pas de cocher la case du coupon car celui-ci expire le même jour, dans seulement quelques heures, la TicWatch Pro 3 Ultra GPS retrouvera son prix d’origine.

Cette montre intelligente est également disponible chez PcComponentes et Miravia, mais les deux la vendent seulement à 250 euros. Vous voyez donc que vous pouvez l’acheter beaucoup moins cher sur Amazon en ce moment. Attention, nous avons examiné cette TicWatch Pro 3 Ultra GPS sur Netcost-security.fr, donc nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir à son sujet.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS

TicWatch Pro 3 Ultra GPS, une montre monstrueuse en promotion

L’expérience avec la TicWatch Pro 3 Ultra GPS commence lorsque vous la mettez à votre poignet, c’est là que vous réalisez que c’est une montre de grande qualité. Elle est très bien construite, avec un design ultra-résistant qui vous permettra de l’utiliser pour toutes vos aventures sans crainte de l’endommager. Chocs, hautes températures, immersion dans l’eau, exposition à la lumière du soleil… Rien ne peut endommager cette montre intelligente. Le bracelet est également de grande qualité, nettement supérieur aux bracelets habituellement inclus par les fabricants.

L’un des aspects les plus spéciaux de cette TicWatch Pro 3 Ultra GPS est qu’elle dispose de deux écrans différents. Si vous voulez l’utiliser normalement, optez pour l’ écran AMOLED, avec une très bonne qualité grâce à une luminosité maximale très puissante, des couleurs vives et un temps de réponse tactile réduit. D’autre part, l’appareil dispose d’un autre écran FSTN qui le transforme en noir et blanc et qui est très utile pour économiser la batterie.

Les performances de cette montre intelligente sont excellentes grâce à l’équipe composée du processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100, de 1 Go de RAM et du système d’exploitation Wear OS. La rapidité est toujours présente, avec un mouvement fluide lors de la navigation entre les menus et une ouverture rapide des applications. Attention, grâce à Wear OS, vous pouvez accéder au Play Store pour télécharger des applications telles que Google Maps, Spotify et Google Wallet, avec lesquelles vous pouvez configurer votre carte bancaire et utiliser la montre intelligente pour payer vos achats.

Lorsque la montre est connectée à votre téléphone portable, vous avez la possibilité de profiter de nombreuses autres fonctions. Par exemple, des appels Bluetooth, très pratiques lorsque vous souhaitez passer un appel sans sortir votre téléphone de votre poche. Il permet également de recevoir des notifications de messages, de contrôler la lecture de musique et d’afficher des informations sur la météo, entre autres options.

La TicWatch Pro 3 Ultra GPS est une montre intelligente très utile également pour suivre votre activité physique et votre santé. Elle dispose de plus de 100 modes d’entraînement et d’un GPS de haute précision pour les activités sportives. En ce qui concerne la santé, elle est équipée d’un capteur de fréquence cardiaque qui peut fonctionner 24 heures sur 24, d’un moniteur d’oxygène dans le sang et même d’un système de détection des battements cardiaques irréguliers –IHB– et de la fibrillation auriculaire –AFib–.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS

L’expérience est complétée par une superbe batterie de 577 mAh qui dure deux journées complètes lorsqu’elle est utilisée au maximum, y compris le mode Always on Display. Si vous êtes moins exigeant, vous pourrez facilement atteindre 3 à 4 jours d’autonomie. Sans aucun doute, l’autonomie de la batterie est un point fort par communiqué à celle de ses principaux concurrents, c’est pourquoi il vaut la peine de l’acheter.

En résumé, la TicWatch Pro 3 Ultra GPS est une montre intelligente de grande qualité, un véritable bijou pour votre poignet. Pendant ce lundi seulement, vous pouvez l’acheter pour seulement 219,99 euros sur Amazon, appliquez le coupon de réduction et obtenez-la à ce prix unique.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présentés dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :