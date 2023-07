Les 7 meilleures nouveautés qui sont arrivées sur WhatsApp ces derniers jours : vidéomessages, Material Design 3 et plus

WhatsApp s’est mis à jour cette semaine avec une série de nouveautés très intéressantes. Nous allons les passer en revue une par une.

Voici toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur WhatsApp au cours de la dernière semaine

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde avec plus de 2 millions d’utilisateurs actifs par mois, se met à jour chaque semaine avec de nouvelles fonctionnalités qui améliorent les caractéristiques de sa plateforme et encore une fois, aujourd’hui nous vous présentons toutes les nouveautés qui sont arrivées dans l’application appartenant à Meta ces derniers jours.

Nous allons maintenant détailler les 7 améliorations qui sont arrivées sur WhatsApp cette dernière semaine, parmi lesquelles nous devons souligner les messages vidéo instantanés et une nouvelle barre de recherche avec l’interface Material Design 3.

WhatsApp introduit les vidéos messages, un nouveau raccourci pour ajouter des participants aux groupes, une barre de recherche redessinée avec Material Design 3 et bien plus encore

Toutes les nouveautés dont nous allons parler ci-dessous ont été déployées dans les applications Android et iOS grâce à diverses mises à jour au cours de la dernière semaine. Certaines de ces fonctionnalités sont encore en développement, ce qui indique que pour en profiter sur votre téléphone Android, vous devrez être inscrit au programme Beta.

Sans plus tarder, passons en revue les 7 nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur WhatsApp ces derniers jours:

Messages vidéo instantanés : l’une des nouveautés les plus marquantes de WhatsApp est l’arrivée des vidéos messages, une fonctionnalité qui vous permet d’envoyer des messages vidéos d’une durée allant jusqu’à 60 secondes et qui sont chiffrés de bout en bout.

Nouvelle barre de recherche avec Material Design 3 : la Beta de WhatsApp pour Android 2.23.16.5 a apporté une nouvelle barre de recherche redessinée basée sur les directives de Material Design 3.

Nouvelles mesures de sécurité face aux messages de contacts inconnus : au cours de la dernière semaine, l'application WhatsApp pour Android s'est également mise à jour avec une série d'outils qui vous permettent de bloquer un contact ou de le signaler à l'équipe de modération lorsque vous recevez un message d'une personne que vous ne connaissez pas sur WhatsApp.

Réactions avec des emojis au sein des Communautés : la Beta de WhatsApp pour iOS 23.15.1.71 a inclus la possibilité de réagir avec des emojis aux messages partagés dans un groupe d'annonces d'une Communauté.

Un nouveau raccourci pour ajouter des participants à un groupe à partir d'un message : une autre amélioration qui est arrivée sur WhatsApp ces derniers jours est un nouveau raccourci qui apparaît en haut d'une discussion de groupe et qui vous permet d'ajouter des utilisateurs directement depuis celui-ci.

Création d'un groupe depuis le menu de transfert de messages : le menu de transfert de messages de WhatsApp a été amélioré avec un nouveau raccourci dans la barre supérieure qui vous permet de créer rapidement et facilement un nouveau groupe.

Le transfert de discussions, le mode horizontal dans les appels vidéo et la possibilité de mettre en sourdine les appels inconnus arrivent sur iOS : la version WhatsApp pour iOS 23.14.79 a inclus plusieurs améliorations très intéressantes telles que le transfert natif des discussions vers un autre iPhone, le mode horizontal pour les appels vidéo et l'option de mettre en sourdine les appels des contacts inconnus.

