Nouveau HONOR X6a, un téléphone mobile bon marché avec une énorme batterie

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Honor X6a, le nouveau smartphone d’entrée de gamme de Honor.

La conception complète du nouveau Honor X6a en couleur verte.

Petit à petit, les différents fabricants de smartphones Android présentent leurs différentes propositions à la fois dans le haut de gamme et l’entrée de gamme pour cette année 2023, et l’une de ces marques est Honor, l’ancienne sous-marque de Huawei, qui après avoir récemment lancé son nouveau terminal haut de gamme, le Honor 90, en France, vient d’annoncer officiellement au Royaume-Unis son nouveau téléphone portable bon marché, le Honor X6a.

Nous allons maintenant vous dire tout ce que vous devez savoir sur le Honor X6a, un smartphone bon marché qui se distingue par son grand écran de 90 Hz, son appareil photo principal de 50 MP et sa énorme batterie de 5 200 mAh avec charge rapide de 22,5 W.

Honor X6a : toutes les informations

Le Honor X6a hérite du design de son petit frère, le Honor X6, qui est arrivé sur le marché il y a moins d’un an, et ainsi ce nouveau terminal d’entrée de gamme mise sur une partie avant avec un menton inférieur assez prononcé et une encoche en forme de goutte qui abrite sa caméra frontale, ainsi qu’une partie arrière où le grand protagoniste est un module carré de caméras où sont situés les trois capteurs photo et le flash LED.

En ce qui concerne ses spécifications, la première chose qui ressort du Honor X6a est son grand écran LCD TFT de 6,56 pouces avec une résolution de 720 x 1612 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Sous le capot de ce nouveau téléphone bon marché de Honor, nous trouvons le processeur MediaTek Helio G36, une puce octa-core qui est accompagnée de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, extensibles via des cartes microSD.

En ce qui concerne la photographie, le Honor X6a mise sur un triple module de caméras arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale de f/1.8, un capteur de profondeur de 2 mégapixels pour le mode portrait avec une ouverture focale de f/2.4 et un capteur macro de 2 mégapixels avec une ouverture focale de f/2.4, ainsi qu’un appareil photo frontal de 5 mégapixels avec une ouverture focale de f/2.2.

Un autre point fort du Honor X6a est son autonomie, car il dispose d’une énorme batterie de 5 200 mAh avec charge rapide allant jusqu’à 22,5 W qui promet jusqu’à deux jours d’autonomie.

En ce qui concerne les autres caractéristiques de ce nouveau téléphone bon marché de la marque chinoise, il convient de souligner que le Honor X6a dispose de la 4G, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C 2.0, prise jack 3,5 mm et tourne sous Android 13 avec Magic UI 7.1 comme système d’exploitation.

Honor X6a : disponibilité et prix

Le Honor X6a est déjà disponible à l’achat au Royaume-Unis via la boutique officielle du fabricant en deux couleurs : Cyan Lake et Midnight Black pour un prix officiel de 130 livres sterling, soit environ 152 euros au taux de change actuel.

