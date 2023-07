Redmi 12C : le téléphone portable Xiaomi le plus économique te donne beaucoup en échange de très peu

Xiaomi se spécialise depuis des années dans l’empêchement de toute autre marque de pouvoir rivaliser avec elle dans les segments de prix les plus bas. La preuve en est que sa gamme la moins chère continue de séduire les utilisateurs à la recherche de bonnes performances avec peu d’investissement, et le Redmi 12C est la dernière génération à venir enrichir son catalogue.

Il s’agit d’un téléphone qui est facilement disponible à la vente pour moins de 100 euros, une barrière psychologique pour de nombreux utilisateurs et qui le rend encore plus attrayant. Mais cela n’empêche pas de remarquer qu’il dispose d’un grand écran de 6,71 pouces, de deux caméras de 50 mégapixels et d’une grande batterie de 5 000 mAh.

Fiche technique du Redmi 12C

Xiaomi Redmi 12c Dimensions et poids 168,76 x 76,41 x 8,77 mm | 192 grammes Écran LCD 6,71 pouces | 500 nits de luminosité PROCESSEUR Helio G85 octa-core | Mali G52 MP2 RAM 3 Go / 4 Go LPDDR4X STOCKAGE 32 Go / 64 Go / 128 Go eMMC 5.1 | Extensible jusqu’à 512 Go APPAREIL PHOTO ARRIÈRE 2 capteurs de 50 mégapixels | HDR | Mode portrait | Timelapse | Mode nuit APPAREIL PHOTO FRONTAL 5 mégapixels batterie 5 000 mAh | Pas de charge rapide système d’exploitation Android 12 | MIUI 13 connectivité Bluetooth 5.1 | Scanner d’empreintes digitales | micro USB | WiFi double bande | 4G | Socket casque prix 80 euros sur Amazon

Un design hérité de ses frères plus chers

Ce Xiaomi Redmi 12C peut être bon marché, mais son design ne l’indique pas. Nous avons un boîtier qui, bien qu’il soit en plastique, a une épaisseur d’un peu plus de 8 mm, bien en dessous d’autres téléphones mobiles de Redmi comme le Redmi 9A, qui atteint 9 mm.

Sa partie arrière, qui se courbe vers les bords de l’appareil, est texturée avec des bandes diagonales qui lui donnent un aspect très jeune, et son module de caméras a également accueilli le scanner d’empreintes digitales, de la même manière que l’a fait le Redmi A1, un avantage très appréciable pour un téléphone qui ne dépasse même pas les 100 euros.

Écran et performances pour les plus exigeants

A l’avant de ce nouveau Redmi 12C, nous trouvons un généreux écran LCD de 6,71 pouces avec une résolution HD et des bordures qui occupent une grande partie du design du téléphone, bien que là encore, ce soit quelque chose que nous pardonnons compte tenu de sa place sur le marché et de sa gamme de prix.

Ici, nous n’avons pas un taux de rafraîchissement élevé ou une luminosité spectaculaire, mais Xiaomi a intégré dans ce Redmi 12C le Helio G85, un processeur octa-core qui offre des performances incroyables pour presque tous les types de tâches : de la navigation dans les applications aux jeux les plus exigeants sur le plan graphique.

Accompagné de différentes versions avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage, on ne peut pas demander beaucoup plus à ce Redmi 12C, mais la vérité est qu’il reste encore le meilleur : s’il vous manque d’espace, il dispose d’un stockage extensible via une microSD jusqu’à 512 Go.

Qui a dit que les 50 MP étaient seulement pour la gamme moyenne

Un des aspects les plus incroyables de ce Redmi 12C est son appareil photo. Son module est équipé de deux capteurs de 50 MP chacun, un fait historique pour un appareil de moins de 100 euros. Bien qu’ils ne disposent pas de toutes les fonctionnalités que l’on trouve dans les gammes moyenne et haut de gamme, nous avons le mode nuit, le mode portrait, le HDR et l’enregistrement vidéo en Full HD.

L’appareil photo frontal, quant à lui, reste à 5 MP, et bien qu’il aurait été préférable que le Redmi 12C soit équipé d’un appareil photo selfie d’une résolution plus élevée, il est vrai que pour la grande majorité des utilisateurs, il sera plus que suffisant, surtout compte tenu de la résolution des deux capteurs arrière.

Batterie pour toute la journée

Comme c’est habituel pour ce type d’appareils, la batterie du Redmi 12C est de 5 000 mAh, largement suffisante pour tenir toute la journée. En réalité, la société a publié ses propres chiffres : elle est capable d’atteindre 34 heures d’utilisation en appel ou jusqu’à 20 heures de lecture vidéo en continu, une grande performance pour un smartphone d’entrée de gamme.

Un point faible de cet appareil, comme c’est également le cas du Redmi A1 mentionné précédemment, est son port de chargement : un micro USB. Cette connexion presque obsolète prive le Redmi 12C de la charge rapide et d’un chargeur qui, en plus de ne pas être inclus dans la boîte, ne permettrait pas des vitesses de charge allant jusqu’à 33 W.

Prix et disponibilité du Redmi 12C

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, le Redmi 12C est disponible depuis un certain temps en France et son prix, sans offres, part généralement de 149,99 euros. On peut le trouver en noir, bleu, menthe verte et lavande.

Redmi 12C 3 Go / 32 Go : 99 euros

99 euros Redmi 12C 3 Go / 64 Go : 139 euros

139 euros Redmi 12C 4 Go / 128 Go : 159,99 euros

