450 euros de réduction pour cet ordinateur portable extrêmement fin, avec 20h de batterie.

Les ordinateurs LG se distinguent par leur finesse et leurs très bonnes batteries.

La famille LG Gram a laissé place à la nouvelle LG Ultra avec des améliorations importantes dans de nombreux domaines.

Si vous recherchez un ordinateur portable pour les étudiants, vous avez plusieurs options sur le marché. Je recommande généralement l’achat d’un MacBook Air, surtout pour son design, sa qualité de construction et sa durabilité en termes de mises à jour. Mais il existe des modèles sous Windows qui enregistrent de très bonnes performances. Je tiens à vous recommander spécifiquement ce LG Ultra de LG, qui descend jusqu’à 899 euros sur Amazon.

Il s’agit du modèle le plus basique de cette nouvelle gamme d’ultrabooks de LG, mais il est équipé de spécifications impressionnantes, notamment une grande quantité de RAM, un grand stockage rapide, un processeur AMD, un écran exceptionnel et une batterie exceptionnelle avec une autonomie que nous n’avons jamais vue sur les MacBook avec puce M1 et M2. Le modèle avec un peu plus de mémoire interne coûte 998 euros sur le site web de LG.

LG Ultra 16U70R

Achetez un super ordinateur portable avec une réduction de 450 euros

Malgré la sortie du nouveau MacBook Air de 15 pouces, ce LG Ultra est à la hauteur voire mieux en termes de batterie. Celui de LG est livré avec une licence Windows 11 préinstallée, un pavé numérique et un design spectaculaire. Et si vous l’utilisez comme ordinateur portable pour le télétravail, vous n’aurez pas besoin de le recharger pendant plusieurs jours.

La caractéristique la plus remarquable de ce LG Ultra est sa batterie. Il est équipé d’une batterie de grande capacité de 72Wh (9369 mAh) qui nous offre une autonomie allant jusqu’à 20 heures. En termes réels, il s’agit d’une autonomie très similaire, voire supérieure, aux 15-16 heures d’un MacBook Pro avec puce M1. Dans ce cas, il ne se charge pas via le port USB-C, mais via un connecteur dédié.

Ce LG Ultra possède l’un des châssis les plus légers du marché. Fabriqué en aluminium haute densité et avec des finitions noires, il ne pèse que 1,6 kg et a une épaisseur fermée de 1,5 cm. Ce qui est surprenant, car son écran n’est pas aussi petit que celui des modèles précédents de MacBook (13,1″). Sur cet ordinateur portable, nous avons un écran de 16 pouces.

Nous disposons spécifiquement d’un écran IPS de 16 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1200 px) anti-reflets, garantissant une densité extrêmement élevée et des couleurs plus réalistes. Il s’agit d’une taille idéale pour une utilisation quotidienne ou pour l’emporter en cours. Malgré un écran plus grand que la normale pour un ordinateur portable aussi portable, les marges sont très bien utilisées.

Malgré sa conception ultra fine, il intègre un matériel puissant. Il est alimenté par un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM LPDDR4X et un SSD de 512 Go auquel nous pourrons ajouter un autre disque à l’avenir. La carte graphique est intégrée et est de AMD Radeon Graphics avec des performances extrêmement élevées.

LG Ultra 16U70R

Ce modèle est livré avec plusieurs ports, notamment 2 ports USB-A haute vitesse, un port USB-C, une prise Jack audio pour les écouteurs et le microphone, une sortie HDMI pouvant atteindre 4K à 60 Hz et un slot pour les cartes microSD. Et au niveau sans fil, il dispose du WiFi 6 et du Bluetooth pour pouvoir utiliser des périphériques et des écouteurs sans fil.

