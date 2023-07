Google croit que les fabricants de smartphones prennent trop de temps pour résoudre les problèmes de sécurité.

La fragmentation d’Android revient au centre du débat

Google souhaite que les fabricants redoublent d’efforts pour renforcer la sécurité des appareils.

La sécurité est toujours une des priorités pour tous les utilisateurs. Google le sait, et c’est pourquoi il s’efforce toujours de fournir des correctifs de sécurité pour Android de manière constante. Cependant, selon Google, de nombreux fabricants de smartphones ne travaillent pas avec suffisamment de rigueur et mettent trop de temps à résoudre des problèmes de sécurité qui mettent les utilisateurs d’Android en danger.

Nouveau correctif de sécurité, ou peut-être pas

Ces informations ont été officiellement déclarées par Google sur son blog, où, comme d’habitude, l’équipe d’analyse des menaces a rédigé un communiqué annuel sur les objectifs, les obstacles et les objectifs de la sécurité sur les smartphones Android. La conclusion : les fabricants ne consacrent pas suffisamment de temps pour résoudre les problèmes graves.

Dans un deuxième blog de Google axé sur la sécurité, avec un communiqué plus détaillé et détaillé, ils donnent l’exemple de l’année dernière autour des GPU Mali, qui présentaient une grave vulnérabilité qui a mis 9 mois pour être complètement réparée. Pendant tout ce temps, des millions de smartphones étaient exposés, malgré les avertissements de Google à ARM, fabricant de ce composant.

De même, Google souligne également que le manque de mise à jour des navigateurs représente également un risque pour les utilisateurs, car les versions des années précédentes ne disposent pas de dizaines de correctifs de sécurité qui sont ajoutés pour combler les failles de sécurité ou les vulnérabilités pouvant mettre en danger nos téléphones mobiles.

Le travail multicanal de Google

Google a montré sa préoccupation en matière de sécurité et demande aux fabricants de consacrer plus de temps, d’argent et d’efforts à renforcer la sécurité des utilisateurs, mais ce n’est pas la seule chose qu’ils ont fait ces derniers jours. Comme il est logique pour une entreprise qui compte des centaines de milliers d’employés, elle a de nombreux autres domaines d’activité et, par exemple, en plus de la sécurité, ils ont également mis à jour Google Maps sur Android Auto ou ont mis à jour la dernière version bêta d’Android 14.

Google est une marque qui fait partie de la vie de presque tous les utilisateurs du monde, c’est pourquoi, de nos jours, ses services couvrent toutes sortes d’aspects. Elle travaille même sur certaines tendances actuelles (éphémères ou non, le temps nous le dira), comme l’Intelligence Artificielle pour Android 14. Quelle surprise Google nous réserve-t-il prochainement ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :