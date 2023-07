realme 11 5G obtient les certifications du NBTC de Thaïlande et du BIS de l’Inde

En mai de cette année, realme a officiellement sorti les modèles realme 11 Pro, realme 11 Pro+ 5G et realme 11 5G en Chine. Les modèles realme 11 Pro+ 5G et realme 11 Pro ont été lancés en dehors de la Chine. Cependant, le realme 11 5G n’a pas encore quitté le marché chinois. Cependant, avec les deux dernières certifications, il semble que cet appareil soit prêt à quitter la Chine. Le realme 11 5G a récemment obtenu les certifications de la NBTC en Thaïlande et du BIS en Inde. Cet appareil est maintenant présent dans les bases de données de la NBTC et du BIS.

Les certifications obtenues par le realme 11 5G de la NBTC en Thaïlande et du BIS en Inde indiquent que le téléphone mobile est prêt pour une sortie sur ces marchés. La certification NBTC est une exigence pour tout appareil électronique destiné à être vendu en Thaïlande. Cela garantit la conformité aux réglementations et normes du pays. De même, la certification BIS est obligatoire pour la vente de produits électroniques en Inde. Cela garantit leur qualité et leur sécurité.

Caractéristiques et caractéristiques du realme 11 5G

Cet appareil est déjà en vente en Chine, nous connaissons donc les caractéristiques de cet appareil. realme ne devrait probablement pas apporter de modifications à l’appareil car il s’agit simplement d’une version mondiale. Les caractéristiques de la version chinoise lancée en mai sont indiquées ci-dessous

Caractéristiques du realme 11

Écran Super AMOLED 20: 9 de 6,43 pouces (2400 x 1080 pixels) FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz, un taux d’échantillonnage tactile instantané de 1000 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits

Processeur MediaTek Dimensity 6020 7 nm Octa Core (2x Cortex-A76 à 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 à 2 GHz) avec GPU Mali-G57 MC2

8 Go / 12 Go de RAM LPDDR4x avec 256 Go (UFS 2.2) de stockage, mémoire extensible avec microSD

Android 13 avec realme UI 4.0

Double SIM

Appareil photo arrière de 64 MP avec ouverture f/1,79, capteur de profondeur de 2 MP avec ouverture f/2,4, flash LED

Appareil photo frontal de 8 MP avec ouverture f/2,05

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Socket audio 3,5 mm

Dimensions: 159,8 x 72,9 x 7,98 mm (Orange) / 7,93 mm (Noir); Poids: 183 g (Orange) / 182 g (Noir)

5G SA/ NSA, double 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

Batterie de 5000 mAh (typique) avec charge rapide 33 W

Conclusion

Le realme 11 5G a obtenu les certifications de la NBTC en Thaïlande et du BIS en Inde. Cela indique que le smartphone sera officiellement lancé dans ces régions prochainement. Les caractéristiques de cet appareil sont déjà connues car il est en vente en Chine depuis mai. Nous devons attendre pour confirmer la date de lancement et d’autres détails de cet appareil en Thaïlande et en Inde.

Actualité mobile et vidéo du moment