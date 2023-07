La raison pour laquelle Apple n’autorisait pas Elon Musk à changer le nom de Twitter dans l’App Store.

Twitter continuait d’être appelé X sur l’App Store en raison d’une règle du store Apple.

Pourquoi Twitter continuait d’être appelé X sur l’App Store

La semaine dernière, les changements qui sont arrivés d’abord dans l’application Twitter pour Android sont maintenant présents dans l’application iOS. Le réseau social que nous connaissions a changé et maintenant, son icône et son nom deviennent un X, même s’il est possible de continuer à préserver son essence grâce à l’application Raccourcis et à son action d’ouverture d’une application.

Cependant, ces derniers jours, les nouvelles ne se concentraient pas seulement sur cela, mais aussi sur le fait qu’Apple empêchait le changement du nom de Twitter en X sur l’App Store. En d’autres termes, les changements ont été effectués en installant la nouvelle mise à jour sur les appareils, mais dans la page de l’App Store, le nom n’a pas été modifié.

Pourquoi Twitter ne pouvait pas s’appeler X sur l’App Store ?

En effet, l’App Store a de nombreuses règles, parmi lesquelles figure une qui stipule que les applications publiées peuvent avoir jusqu’à 30 caractères, mais doivent en avoir au moins deux. Pour cette raison, X est resté affiché en tant que Twitter ces deux derniers jours dans la boutique d’applications de l’iPhone.

Malgré une certaine confusion persistante quant à tous ces changements car le mot Twitter reste très présent sur la plateforme, X est désormais le nom officiel et cela a été démontré avec les modifications apportées sur le site web ou dans les applications iOS et Android.

Bien que les règles de l’App Store soient assez restrictives, il semble qu’après quelques jours, l’application ait été examinée et elle est maintenant affichée en tant que X sur sa page de téléchargement. Nous ne savons pas exactement comment cela a été obtenu, mais il y a récemment eu une mise à jour qui a dû apporter des modifications permettant à Twitter d’être X sur l’App Store. Nous verrons si cela se maintient dans le temps ou si cela change à nouveau.

