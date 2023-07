On demande à Twitter de retirer le nouveau logo de ses bureaux. Cette vidéo laisse clairement entendre pourquoi.

Après avoir dû faire face aux autorités pour avoir tenté de retirer l’ancien logo des bureaux de Twitter à San Francisco, l’entreprise dirigée par Elon Musk a apparemment mécontenté les voisins qui vivent près du siège social du réseau social. Et il faut dire qu’ils ont plus que suffisamment de raisons pour l’être.

L’entreprise a décidé d’installer une immense X lumineuse au sommet des bureaux situés au 1355 Market Square, à San Francisco. Le problème est que le symbole est situé juste en face d’une zone résidentielle.

Plusieurs citoyens ont exprimé leur mécontentement sur le réseau social lui-même en raison de la décision de l’entreprise d’installer son nouveau logo lumineux sur les bureaux. Le logo émet une puissante lumière qui clignote, même la nuit. Dans les vidéos ci-dessous, on peut clairement voir pourquoi il y a des plaintes:

Here’s another angle I forgot I had that shows the X strobing.

Also, my apartment building needs a bath. pic.twitter.com/t66erPuDlL

— Christopher J. Beale (@realchrisjbeale) 29 juillet 2023